【減肥陷阱】貪方便外賣茶記蒸餸以為較健康 營養師：鹹蛋蒸肉餅含13茶匙油

▲ 註冊營養師盧綺欣表示，不要以為蒸肉餅比煲仔菜健康，其實熱量及含油量不相伯仲。

今天與減磅戰友Vicky會面覆磅，她一面自信地說︰「我這星期戒掉了零食，減磅成績肯定不錯！」

豈料，Vicky的磅數竟然跟上星期一模一樣。我安慰Vicky說︰「不用擔心，我們先回顧一下過去這星期的飲食吧！」

一看她的飲食記錄，便解開了她的磅數停滯之謎。Vicky是典型的無飯主婦，今個星期，她幾乎每晚都到茶餐廳外賣小菜。

她解釋︰「屋企樓下新開了一家茶餐廳，菜式標榜健康無味精，所以便幫襯了好幾天。」

我回應說︰「即使無味精，亦不等於低脂肪和健康呢！例如這個鹹蛋蒸肉餅，不但高脂而且高鹽。」

Vicky驚訝地說︰「蒸餸不是都比較健康嗎？我已阻止了老公點魚香茄子，這些煲仔菜式應該更致肥吧！」

點擊放大圖片看營養師建議選吃健康小菜

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

我糾正Vicky，說道︰「不一定！一份鹹蛋蒸肉餅約含800卡，當中有13茶匙油；而一份魚香茄子煲則含714卡，同樣約13茶匙油，可謂不相伯仲呢！鹹蛋蒸肉餅用上半肥瘦豬肉，再拌入食用油令口感便香滑，令脂肪含量大大增加。」

Vicky氣餒地說︰「難怪這星期沒有減磅，原來是鹹蛋蒸肉餅累事！」

我安慰Vicky，說道︰「現在知道也不遲！下次不妨考慮點沙薑雞、豉汁蒸鯇魚尾，再加個海鮮雜菜煲吧！今個星期多做運動，相信下星期定會減磅的！」

撰文：盧綺欣（尚營坊高級營養師）