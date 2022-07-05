【校長專欄】電視台推比拼通靈法力節目 校長：勿以「通靈」為兒戲影響青少年

▲ 鄭校長認為，勿以「通靈」為兒戲。

年少時候，我們總對各樣事物好奇。有人說「銀仙」、「碟仙」、「筆仙」很靈驗，可預知未來伴侶的種種，充滿幻想的女孩們就隨夥搭上；有人說「神打」可令人刀槍不入，好勇鬥狠的男孩們就爭相學習。家長們，假若你知道子女習得「通靈」之術，你會鼓勵，還是加以阻止？我相信答案顯而易知。

可能有父母認為通靈之事子虛烏有，不必大費周章加以阻撓，破壞親子關係；然而，縱使你不認為靈界真實存在，但接觸通靈之事總叫人心生疑竇，心緒不安，產生心理和情緒壓力，對心理健康百害而無一利。

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假若靈界之事並非幻想出來，究竟選擇敬神還是交鬼，真有天淵之別。《聖經》指出聖靈所結的果子乃仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔和節制，這些都是人皆稱頌的美德，難怪我父母並非信徒，卻仍在我年幼時大力鼓勵我返教會、讀聖經。

近日有一免費電視台推出以比拼通靈法力為題材的節目，雖說社會大眾本可按自己喜好選擇是否收看，但免費電視台獲分配頻譜資源，理應製作有益社會大眾的節目！根據通訊事務管理局《電視通用業務守則—節目標準》第3章11節：「(電視節目)不得鼓吹對觀眾有不良影響的迷信及超自然事物。以算命、風水、神秘學、占星術、骨相學、掌相學、占卦學、測心術、測字、招靈術等為主或與此有關的節目，不應鼓勵別人把該等活動視為一種普遍被接受用以闡釋生命的方法，也不應使人覺得該等活動為精密科學。持牌人亦應小心謹慎，以免節目引起觀眾不必要的情緒困擾，例如令觀眾特別是兒童及青少年觀眾過度恐懼及憂慮。」

故此，電視台在推出這類節目時必須三思，勿為爭取收視或引起話題而犧牲兒童及青少年的心理健康，勿以「通靈」為兒戲。

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