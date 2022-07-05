【父子情深】照顧癱瘓兒子19年每日餵飯換尿片　70歲繼父為省錢食白粥配鹹蛋

▲ 兒子癱瘓，繼父堅持照顧。

沒有血緣的親人，有時卻會有著比常人更深刻的親情。新加坡一名繼父，其繼子13年前不幸遭遇車禍半身癱瘓，不過這名與兒子沒有血緣關係的父親，卻一直不離不棄，每日為兒子餵飯及換尿片，兒子每餐有魚有肉，自己則每日吃兩餐，只有白粥配罐頭菜心和一個鹹蛋。

70歲的柯星春接受新加坡媒體訪問時表示，「我自己無所謂，反正我胃開過刀之後不能吃太多，但兒子的伙食不能節省，不能讓他每日吃罐頭，他需要吃得有營養才有力氣。」

43歲的兒子林如鏢2003年因車禍，右半邊身癱瘓，無法自理，19年來，都是由繼父照顧。二人靠政府和各慈善機構每月幾百元新加坡元（約1700至5600港元）援助金生活，每月水電費已讓柯星春倍感壓力，近年當地食品加價，令其百上加斤。

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柯星春說，兒子喜歡吃魚，魚肉質也較軟，比較容易吞，但近期食物加價上漲近4分1。

他又每日為兒子換成日尿片，兒子每日也需要飲用牛奶、益生菌，以幫助排泄。柯星春則每星期二才會購買謝謝較昂貴的食品，以便享用當地超市的優惠。

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責任編輯：王明芳