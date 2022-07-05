【加強培訓】楊何蓓茵晤公務員學院院長郭蔭庶 指加強入職培訓培養成學習型和專業隊伍
公務員事務局局長楊何蓓茵今日（5日）表示，加強入職培訓是培養公務員團隊成為一支學習型和專業隊伍的重要一步，基礎培訓及進階培訓內容全面，無論在哪個部門或崗位工作，有關人員均需要認識和掌握
楊何蓓茵及公務員事務局常任秘書長梁卓文在政府總部，與今日履新的公務員學院院長郭蔭庶會面，討論學院加強公務員培訓的未來工作重點。她稱，公務員團隊對有效管治和施政成效至關重要，非常重視公務員培訓，當中特別注重加深公務員對特區憲制秩序和國家發展的了解。此外，學院亦會通過不同培訓項目，發展公務員的領導才能、加強應用創新科技，並提升國際視野和觸覺。
公務員學院自去年12月成立後，持續推出多項措施加強公務員培訓。作為其中一項新措施，由本月開始，所有新入職人員均須在試用期內完成更全面的基礎培訓，培訓內容涵蓋認識「一國兩制」、國家《憲法》、《基本法》、《香港國安法》、國家體制及重要政策，以及公務員信念和公共服務文化；學位或專業程度職系的人員亦須在獲得長期聘用後參與進階培訓，進一步認識國情及重要政策，以及「一國兩制」及國家安全等課題。
政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：余思嵐