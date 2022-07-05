  • 30°C
香港時間 : 2022705日 (週二) 13:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潮什麼】梁芷珮遊南非碰連串不幸事件　Christy攝影器材被偷兼遇熔斷機制

娛樂 12:35 2022/07/05

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

今次之旅真係有喜有悲！

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，早前Christy再為節目開工，更帶同丈夫、細仔及細女遠赴非洲拍攝，認真寓工作於娛樂。

最新影片推介：Sica專訪

【東．南歐潮什麼】梁芷珮遊莫斯塔爾新景點Skywalk　直立板遊湖賞美景

Christy透露為這個非洲之旅，一家都打了4枝針，亦要服用一個月預防瘧疾的藥物，藥物的副作用是若空肚服用則會引起嘔吐的情況，雖然辛苦，惟她覺得十分值得。

原本Christy拍攝得非常順利，更不時在網上分享玩樂照，隔住營幕都感受到他們有個愉快之旅。

    點擊圖片放大
    +15
    +14

發生連串不幸事

豈料Christy日前在社交平台發文透露其攝影器材被盜：「唉…最尾幾日先喺度留低個唔好嘅印象….啱啱老公同我成個相機袋比人偷咗，所有相機，咪，lens， iPad…冇晒報案中…..」事後她又指不會抱很大期望能找回，只是報定案而已。

當以為事件已經告一段落，他們準備回香港之際，Christy再發文指因遇上熔斷機制，被逼要滯留多5日才能回港：「好彩嘅係呢班機真係好舒服，我哋仲可以喺泰國玩多幾日先返。」又指幸好隔離酒店有房間，回港才能順利隔離。

雖然Christy暫時未能回港，她都把握時間四處遊玩，即使只在杜拜逗留一天，都租車遊玩，果然懂得苦中作樂！

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【疫下旅行】梁芷珮舉家馬爾代夫渡假　四面環海獨立屋曝光疫情價讚抵玩
17:22 2022/05/11
【疫下旅行】梁芷珮舉家馬爾代夫渡假　四面環海獨立屋曝光疫情價讚抵玩
【東．南歐潮什麼】靚媽梁芷珮歐遊盡騷弗爆身形　Christy教大家5招簡易修身操
18:49 2022/05/30
【東．南歐潮什麼】靚媽梁芷珮歐遊盡騷弗爆身形　Christy教大家5招簡易修身操
【東．南歐潮什麼】梁芷珮遊莫斯塔爾新景點Skywalk　直立板遊湖賞美景
13:45 2022/06/07
【東．南歐潮什麼】梁芷珮遊莫斯塔爾新景點Skywalk　直立板遊湖賞美景

你可能感興趣

【疫下旅行】梁芷珮舉家馬爾代夫渡假　四面環海獨立屋曝光疫情價讚抵玩
17:22 2022/05/11
【疫下旅行】梁芷珮舉家馬爾代夫渡假　四面環海獨立屋曝光疫情價讚抵玩
【東．南歐潮什麼】靚媽梁芷珮歐遊盡騷弗爆身形　Christy教大家5招簡易修身操
18:49 2022/05/30
【東．南歐潮什麼】靚媽梁芷珮歐遊盡騷弗爆身形　Christy教大家5招簡易修身操
【東．南歐潮什麼】梁芷珮遊莫斯塔爾新景點Skywalk　直立板遊湖賞美景
13:45 2022/06/07
【東．南歐潮什麼】梁芷珮遊莫斯塔爾新景點Skywalk　直立板遊湖賞美景
梁芷珮 娛樂人物職業 演員 家庭關係 娛樂行業 TVB 旅遊資訊 非洲

最高瀏覽

【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
16:55 2022/07/04
【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
17:43 2022/07/04
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭