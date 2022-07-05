【潮什麼】梁芷珮遊南非碰連串不幸事件　Christy攝影器材被偷兼遇熔斷機制

▲ 今次之旅真係有喜有悲！

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，早前Christy再為節目開工，更帶同丈夫、細仔及細女遠赴非洲拍攝，認真寓工作於娛樂。

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Christy透露為這個非洲之旅，一家都打了4枝針，亦要服用一個月預防瘧疾的藥物，藥物的副作用是若空肚服用則會引起嘔吐的情況，雖然辛苦，惟她覺得十分值得。

原本Christy拍攝得非常順利，更不時在網上分享玩樂照，隔住營幕都感受到他們有個愉快之旅。

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發生連串不幸事

豈料Christy日前在社交平台發文透露其攝影器材被盜：「唉…最尾幾日先喺度留低個唔好嘅印象….啱啱老公同我成個相機袋比人偷咗，所有相機，咪，lens， iPad…冇晒報案中…..」事後她又指不會抱很大期望能找回，只是報定案而已。

當以為事件已經告一段落，他們準備回香港之際，Christy再發文指因遇上熔斷機制，被逼要滯留多5日才能回港：「好彩嘅係呢班機真係好舒服，我哋仲可以喺泰國玩多幾日先返。」又指幸好隔離酒店有房間，回港才能順利隔離。

雖然Christy暫時未能回港，她都把握時間四處遊玩，即使只在杜拜逗留一天，都租車遊玩，果然懂得苦中作樂！