【兒童發育】7歲男童陰莖發育異常　 媽媽憂心求醫揭嫲嫲錫孫好心做錯事

▲ 7歲肥胖男童因長期被嫲嫲餵食，令小雞雞發育異常。

「小雞雞不見了！」，很多家長都會擔憂子女性早熟以及性發育的問題。台灣一名媽媽發現7歲兒子「小雞雞不見了」，只看到蛋蛋，擔心因小時候沒割包皮而令陰莖長不出來，遂帶往求醫。台灣泌尿科醫生顧芳瑜在節目《醫師好辣》中分享，涉事男童體型肥胖，根源在於嫲嫲照顧得男童太好，令男童吃得太好，導致肥胖而誤以為男童陰莖沒長出來。

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生殖器官被脂肪埋下

台灣泌尿科醫生顧芳瑜在節目《醫師好辣》中分享一些個案，指現在的家長都花很多心思在子女身上，就連坊間謠傳男孩子小時候沒割包皮而影響生殖器官發育，令「小弟弟就會很小」而焦慮，顧醫生說：「之前有個媽媽，就帶著一個6、7歲的弟弟來看診，就是比較肥胖，一個阿嬤餵的很夠的狀況，媽媽就指兒子『生殖器官都沒有發育』是不是小時間沒有幫他割包皮，所以就導致他都沒有長出來？我們就把他脫下來看，真的只看到蛋蛋，他的生殖器官是不見……他是可以尿尿……」

顧醫生著男童躺下來，他把男童下腹部的脂肪推開，生殖器官就露出來，

其實是弟弟太胖，因為阿嬤餵的很好，已經把它埋到脂肪裡面去，這個叫『包埋式的陰莖』，其實一般在家裡要量生殖器的尺寸，最正確的尺寸，是你要把不腹部的脂肪推開，推到你的恥骨下面，然後從恥骨下面再量上來，這是比較準的。其實很多人有推開之後尺寸都是正常的。在未勃起的情況下，一般台灣成年男性的長度約為10.5厘米，而小孩則是4至5厘米左右。

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小朋友發育有早有遲，但正常男孩的發育年齡在9至14歲，而女孩在8至13歲之間。倘若早過此階段出現第二性徵發育，便有機會是性早熟。

兒童專科醫生徐梓筠早前接受TOPick訪問，指性早熟不會帶來即時副作用，也沒有生命危險。過去雖有研究指出，兒童性早熟會增加孩子長大時罹患乳癌、婦科病及子宮增生的機率，但其實癌症或婦女病很常見，未必與性早熟有關：

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至於導致性早熟的成因眾多，當中可以是沒有特別原因的原發性性早熟，有時留意患者身邊出現的一些環境因素，就可能已改善情形。但假如是周邊器官由於不明原因，提早釋放雄性賀爾蒙或雌性賀爾蒙，以及皮質醇而出現性早熟，就要尋找背後可能隱藏著的病理因素：

要先找出性早熟背後原因，如果是生腫瘤，性早熟反而只是生腫瘤一個徵兆。我們要先處理腫瘤，性早熟的發育問題就會得以解決。

除了一些病理性因素如囊腫或腫瘤之外，還有部分誘因可致性早熟：

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責任編輯：王明芳