【冇人性教育】黃紫恩獲封新一代性女成波波勁敵　曾演《開心速遞》靚版群姐【多圖】

▲ 黃紫恩獲封新一代性女，挑戰波波黃婧靈。

J2教導性知識的節目《冇人性教育》內，其中一位主持黃紫恩（JoJo）言行出位大膽，於節目裡大方談有關「性」的課題，因此受網民注意。

其實黃紫恩為KOL出身，樣子有點似林夏薇的她不時於IG大方派福利，性感程度絕不遜於《冇人性教育》另一女主持波波黃婧靈，可說是甚具潛質的新一代小花。

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TVB新人黃紫恩與「波波」黃婧靈因主持節目《冇人性教育》，而獲封「TVB新一代性女」。

事實節目是為大眾解開性謎思，可說用輕鬆手法教導有關性的正確知識，其中一集內，黃紫恩與一眾主持介紹不同款式的避孕套，只見她拿起青瓜作試範，而且手勢十分順熟，經驗充足。

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▲ 黃紫恩為新世代小花。（取自instagram）

獲家人支持

黃紫恩曾於訪談裡稱透過主持這節目，令她更明白溝通對兩性關係來說是最重要。

JoJo更表示父母十分贊成她擔任性教育節目主持，更大爆父母知她言論素來大膽，而且家人十分捧場，經常觀看其主持的節目，支持她做想做的事情。

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曾飾演「群姐」

現年26歲的黃紫恩於2019年擔任Big Big Channel的KOL，入行前她於香港理工大學修讀設計科，大學畢業後加入TVB，擔任《#後生仔傾吓偈》、《姊妹淘》等節目主持。

另外她亦參與劇集的演出，包括於《愛．回家之開心速遞》演群姐的「濾鏡版」，以及於《青春不要臉》扮學生妹。

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▲ （取自instagram）

▲ （取自instagram）

▲ （取自instagram）

▲ 學生Look拍劇。（取自instagram）

▲ 樣子有點似林夏薇。（取自instagram）

▲ 黃紫恩近日學書法。（取自instagram）

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學習國畫書法

身材出眾的黃紫恩不時於IG分享性感照，當中更不乏水著照，惹來網民留言：「求正面。」

加上她於《冇人性教育》作風大膽，近日人氣急升獲不少網民喜愛，早前她於IG網民玩「你問我答」答，不少人更藉機向她示愛，可說是「波波」黃婧靈的勁敵。

鏡頭前這位「性女」作風大膽出位，私下的她既然有文靜的一面。理工大學設計系畢業的她，早年已學習國畫，近日更愛上書法，之前於個人IG分享學書法的照片。她接受媒體訪問更表示信奉道教，抄經可令自己心靈平靜。