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【天氣不穩】天文台發出雷暴警告　周六最高氣溫約32度

社會 13:34 2022/07/05

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本港地區今日天氣預測 大致多雲，間中有驟雨。(資料圖片)

天文台今日（5日）表示，本港受西南季候風影響，今日大致多雲，有幾陣驟雨。展望未來一至兩日受西南風影響有驟雨，本周後期天色好轉，天氣炎熱。

【13:20】天文台發出雷暴警告

天文台在下午1時20分發出雷暴警告，預料大嶼山及新界西部有局部地區雷暴。

天文台預測本港地區大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩至清勁西南風。西南季候風會在未來一兩日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋在本周後期增強，中國東南部天色逐漸好轉，下周初天氣酷熱。此外，熱帶氣旋艾利會在今日大致移向日本本州，並逐漸演變為溫帶氣旋。

根據9天氣預報，周三及周四大致多雲，間中有驟雨及雷暴。周六及周日部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。下周一及二大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

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責任編輯：余思嵐

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