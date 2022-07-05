【天氣不穩】本周五起天色好轉　周六最高氣溫約32度

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，間中有驟雨。(資料圖片)

天文台今日（5日）表示，本港受西南季候風影響，今日大致多雲，有幾陣驟雨。展望未來一至兩日受西南風影響有驟雨，本周後期天色好轉，天氣炎熱。

天文台預測本港地區大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴，吹和緩至清勁西南風。西南季候風會在未來一兩日為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。隨著高空反氣旋在本周後期增強，中國東南部天色逐漸好轉，下周初天氣酷熱。此外，熱帶氣旋艾利會在今日大致移向日本本州，並逐漸演變為溫帶氣旋。

根據9天氣預報，周三及周四大致多雲，間中有驟雨及雷暴。周六及周日部分時間有陽光及炎熱，有一兩陣驟雨。下周一及二大致天晴及酷熱，但局部地區有驟雨。

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責任編輯：余思嵐