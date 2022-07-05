【試當真】Yanny化身Yan小玲惡搞神劇《我和殭屍》　「神還原」天佑+珍珍獲讚超水準

▲ 「試當真」推出神劇《我和殭屍有個誤會》惡搞版。

有亞視神劇之稱的《我和殭屍有個約會》系列向來被視為本地殭屍題材的顛峰作，陪伴著不少90後成長。在今年5月更傳出《我和殭屍有個約會》將開拍成電影版，並由主創陳十三執導。

雖然有指萬綺雯會撐丈夫陳十三而參與演出，但今次不會是演靈魂人物驅魔少女「馬小玲」，反而由吳千語來擔演，至於「況天祐」則由黃宗澤飾演。但不少「殭粉」對於角色的新配搭有爭議，認為馬小玲非萬綺雯不可。

在《我和殭屍有個約會》未開拍電影版前，由游學修、許賢及蘇致豪主理的YouTube頻道「試當真」搶先拍了個惡搞版，不少「殭粉」看後大讚製作用心，而且選角非常之合適，大嗌回憶返晒嚟！

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神還原《我和殭屍》

昨晚（7月4日）推出「試映劇場」新片《我和殭屍有個誤會》，一開始就有陳穎欣（Yanny）化身「Yan小玲」，著標誌性短裙晒長腿出場，嘴邊更點上一粒萬綺雯的銷魂癦；岑珈其則扮演「珈正中」，網民讚其幽默作風比起杜汶澤版本演得更入型入格。

至於林家熙（Locker）與陳苡臻（Jessica）就分別飾演的「Lock天佑」和「Ca珍珍」，無論造型、眼神甚至口吻均「神還原」，網民大讚超有水準：「有兩秒懷疑係咪尹天照crossover試當真」、「連天佑鼻哥窿有戲都跟到，好高質！」、「Caca講嘢捉到珍珍嗰tone」、「Ca珍珍個口音仲難捉摸過譚仔阿姐。」連潘宗孝扮演的「堂本孝」也有驚喜，相似度達4粒星。

▲ （影片截圖）

廣告剪接跟到足

除了造型像真度夠高外，連拍攝技巧、角度以及打鬥場面剪接都極有當年的水準。最意想不到的，連最緊湊的時刻去廣告位都跟到足。

其實劇場主要目的，是為7月8日開始一連20場的舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》以及《校花校草2022》作宣傳，在不硬銷情況下賣廣告，難怪網民如此受落，更表示期待拍攝下集！

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