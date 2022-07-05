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【生死教育】從亡母後事體會求人不如求己 蘭子做定「終活筆記」首要安頓寵物

健康 12:53 2022/07/05

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蘭子從亡母後事，體會求人不如求己。

媽咪在生時，會暗示一啲對死後安排嘅諗法，可能老人家始終對講死亡有所忌諱，欲言又止；於是今次辦佢嘅身後事，要靠回憶佢嘅生活對白，了解佢嘅心意而行。

佢之前講過幾次想將骨灰灑落海，當我追問呢個係咪佢嘅意願時，佢又唔再畀反應我，完全唔再講。結果我無將佢嘅骨灰灑落海，原因係媽咪走嘅時候，肺積水令佢好似浸喺海底咁透唔到氣，辛苦咗好耐，我無理由再將佢放入海。欣慰嘅係，最終都搵到個望見海嘅地方安葬。

媽咪嘅身後事，係我最後一次為佢做嘅事，須盡力做到最好！過程中，要喺短時間內不停諗佢嘅意願有無遺漏，係有壓力㗎！不過好彩一切順利，我亦覺得媽咪滿意。

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相信日後到我百年歸老，應該無人會好似我幫媽咪咁，逐樣追溯遺願安排，求人不如求己，一於人生最後一程由自己決定，做定「終活筆記」。

「終活」一詞來自日本，即係「為咗迎接人生終點所進行嘅準備活動」，最主要係清楚話畀人知，希望身後事想如何處理。就算自己突然離世，家人朋友亦唔會無所適從。

我嘅終活筆記，自己過身後，寶貝寵物一定要有妥善安頓，而家我已開始安排朋友或朋友嘅仔女同我啲寶貝貓、狗、鸚鵡建立感情，希望日後朋友願意照顧佢哋。

我亦開始留意一啲慈善團體，之後就算我唔再活喺呢個空間，都可以留一份心意畀有緣人。

喺幫媽咪安排設靈儀式過程中，發現原來喪禮都可以布置得好舒服、好靚。因為我啲朋友都好錫我媽咪，每次見面都會同我媽咪飲香檳，於是我就安排咗好多香檳，當佢哋喺靈堂前向我媽咪鞠躬後，就可以攞住杯香檳同佢乾杯告別。

我都會揀定鍾意嘅靈堂布置，等某一天，朋友嚟參加我嘅最後party！

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原文刊於《晴報》，原題為我的「終活筆記」

撰文 : 陳淑蘭

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