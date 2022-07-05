【亞太餐飲結業】工會稱逾百名員工被拖欠薪金　連同代通知金及強積金涉款約500萬元

飲食集團亞太餐飲（控股）有限公司旗下多間食肆上周五（1日）突然結業，工會指100多名員工遭拖欠工資、代通知金及強積金多月欠供款等，涉款200多萬港元，詳情即看【下一頁】。

飲食業職工總會秘書長黃必文今日（5日）在商台節目表示，9間倒閉的餐廳涉及3個品牌，逾100名員工的薪金被拖欠，近9成求助員工被拖欠6月薪金、代通知金及強積金，涉款約500萬元；公司未有為多名員工供強積金供款多時，介乎1個月至1年不等。

黃必文續稱，希望公司盡快和勞工處接觸，要求當局嚴懲傷害僱員利益的違法行為。他又表示，若無法聯絡僱主，只能向勞工處落案，交由法庭審理，並申請破欠基金，惟申請需時約一年，形容是漫長路，促請公司股東向員工解釋公司的營運情況，協助員工追討賠償：

法庭審理後，要所有員工到勞工署落案，申請破欠基金及法律援助，這是漫長路來的，如最後仍找不到僱主，所有員工的補償便要由墊支基金代繳，這亦是納稅人的錢。

於集團旗下餐廳「麻辣娘子」大廚梁先生在同一節目指，上周三（6月29日）突然收到上司通知，指翌日起餐廳全線將不再營業，對方聲稱聽聞大老闆有資金問題，有人將公司的錢全部取走。梁對公司的決定感到無奈，指自己被拖欠一個月薪金及代通知金，強積金方面仍有待確認，涉款約6萬至7萬元，形容從事飲食業30多年，從未遇過同類情況。 梁認為公司倒閉前並無先兆，食材入貨量正常，亦聽聞公司沒有申領政府「保就業」計劃的補貼，但事後發現部分員工被斷供強積金。

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記者：陳麗娜