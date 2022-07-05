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【生命鬥士】即將進行心導管觀察心臟運作　小鐵漢勇敢赴醫院完成首日檢查

兒童健康 13:05 2022/07/05

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小鐵漢即將進行心導管，觀察心臟運作。

本港5歲男童小鐵漢患有先天性心臟病，甫出生就歷3次開腔手術，換過機械心瓣和植入心臟起搏器，去年9月底完成第6次大手術，術後6至9個月內將要做另一次心導管檢查，有關檢查儼如一場手術，今個月會進行，日前小鐵漢已開始心導管前的準備。

患有先天性心臟病小鐵漢（Kansas）經歷重重難關，去年9月底完成第6次大手術，成功「打終極大佬」，換上新心臟起搏器及重建單心室循環系統，如今一直健康成長，現年已5歲！小鐵漢媽媽在facebook專頁一直更新兒子的消息，讓關注小鐵漢的網民見證兒子的成長。

小鐵漢照X-ray前的模樣，樣子很得戚。（圖片︰小鐵漢媽媽fb）

最新影片︰

7月進行心導管檢查

4月下旬時，小鐵漢媽媽曾預告做心導管檢查，因為在上次術後6至9個月內要做了，目的檢查上次手術是否運作良好。

據悉，心導管檢查會利用特製不透光導管，經由大腿股動脈或手腕的周邊動脈，將導管伸入心臟的冠狀動脈內，然後注射顯影劑，再利用X光透視來檢視心臟血管血流狀況等。心導管前要做各項檢查，而進行心導管當天，若心臟血管攝影發現冠狀血管有異常時，醫生會視情況作冠狀動脈氣球擴張術或置入血管支架。可見心導管檢查猶如一場手術。

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小鐵漢之前當知道要做心導管時，曾呆了，之後問及可否爸媽兩人陪伴入手術室，媽媽回答只可一個，但承諾爸媽會隨傳隨到，在身旁給予力量。

完成首日檢查

踏入7月，昨日（4日）媽媽發帖分享兒子心導管前的準備，從上載的照片所見，小鐵漢穿上醫院服去準備拍攝X-ray ，笑面迎人，沒有半點膽怯，果然是小鬥士。另外，小鐵漢跟媽媽去餐廳食飯，胃口好好，更擺了可愛甫士托著腮拍照，媽媽指「小鐵漢話係學得意嘅嘢，唔知係咩呢」。

完成了一天的檢查，大概7月內進行心導管，觀察心臟運作、肺壓等等，又是時候準備「渡假」了。每次去1樓門診，小鐵漢自己周圍走找姑娘「吹吹水」、選貼紙。

媽媽有感兒子不用她陪伴了，笑言「除了睡覺要媽媽，基本上都不需要，今天還說要帶姑娘回家食飯」。小鐵漢人細鬼大，非常可愛趣致，時刻發放正能量。

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責任編輯︰王明芳

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