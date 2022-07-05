【澳洲研究】一滴血能預警中風心臟病　悉尼大學研發微流體晶片驗心血管病風險

▲ 澳洲悉尼大學研發微流體晶片，靠一滴血能預警中風及心臟病風險。

心臟病是都市隱藏殺手，澳洲悉尼大學科研團隊最近開發出一款微流體晶片裝置，透過滴血偵測方式，便能判斷檢測者患上心臟病及中風的風險，及早提出預警。

據悉尼大學公布，澳洲每年約有5萬5千人心臟病發作，並有相近數量人士突發中風。許多患者是因血栓而誘發，通常是在身體沒有任何警報下突然發作。

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悉尼大學生物醫學工程學院居理寧博士（Arnold Lining Ju）最近研發出一款微流體晶片裝置，透過滴入血液，檢測心臟病發生或中風發生之前的一些微細血小板變化，偵測檢測者患上心血管疾病的風險。

居理寧解釋，當血液通過晶片時會凝結，從而便能測量檢測者的凝血機制，從而評估血液樣本中的血栓傾向。他表示，晶片適用於有心臟病風險的人士，可每天使用。測試以手指點刺方式進行，可監測風險人士的血液，並提醒他們任何潛在的危險變化。倘若檢測到變化，他們便需要在醫院進行更多監測。

研究團隊期望，未來能把微流體晶片結合可穿戴的裝置或手機，令晶片能更普及化，讓廣大民眾能隨時監測到患上心臟病及中風的風險。

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責任編輯：羅嘉欣