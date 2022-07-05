【網球培訓】港首間個拿度網球中心開幕　培育新一代網球精英

▲ 香港首個拿度網球訓練學校開幕。

香港高爾夫球及網球學院 （HKGTA） 宣布，與世界知名的西班牙拿度網球學校（RNA）合作開設的亞洲首個拿度網球中心，於7月1日正式開幕，旨在共培育香港新一代網球精英。

拿度網球中心座落於擁有頂級培訓設施的香港高爾夫球及網球學院，設有一個世界級的室內網球場、七個戶外網球場和兩個迷你網球場。

拿度網球學校的頂尖教練團隊，早前已從西班牙馬略卡抵達香港。教練團隊具備專業培訓資格，同時擁有豐富網球經驗，並由曾任馬略卡拿度網球學校精英教練的 Pedro Pissarra 擔任首席教練。在其帶領下，香港教練團隊將沿用拿度網球學校的訓練方式，根據學員的年齡、技術水平和需求，度身定制合適的網球訓練項目。

▲ 訓練中心設有一個世界級的室內網球場、七個戶外網球場和兩個迷你網球場。（受訪者提供）

拿度網球學校的優秀培訓方式是根據拿度的訓練設計而成。由 Toni Nadal 帶領的 RNA 教練團隊希望透過有關的訓練，讓每位球員發揮自己最大的潛能，在球場內外都可以充分發揮最佳水平。

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努力、紀律、誠實、堅持、謙遜和尊重是拿度網球學校一直秉持的價值觀，也是建構其教學、培訓，以至球員全面發展的重要基石。學員將按照在拿度網球學校使用的方式進行培訓，同時接受香港高爾夫球及網球學院提供的其他訓練。

香港高爾夫球及網球學院的慈善基金會將會向兩名表現出色的香港網球運動員（男女名額各一）提供訓練贊助。有關贊助包括由香港高爾夫球及網球學院提供的精英培訓，兩名運動員更有機會親赴位於西班牙馬略卡的拿度網球學校體驗世界級的訓練環境，與來自世界各地的球手競技，進一步提升網球技巧。

有關贊助除了旨在支持更多具潛質的香港網球運動員發揮其最大潛能，同時亦希望推動香港體壇發展。贊助將開放予所有本地網球員申請，不論他們是否香港高爾夫球及網球學院的學員。計劃詳情將於稍後時間公佈。

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責任編輯：王明芳