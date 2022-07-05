【癌症殺手】女歌手患乳癌40歲病逝　醫生：一年內可由初期演變第4期【附症狀及防癌食物】

▲ 台灣歌手朱俐靜患乳癌，40歲病逝。有研究指，乳癌一年內可由初期演變第4期。

台灣女歌手朱俐靜於2020年確診患上乳癌，抗病多時，於本月3日病逝 ，享年40歲，消息震驚當地演藝圈。對本港女性而言，乳癌是第三位致命癌症。本港亦有不少藝人、名人曾患乳癌，包括在《愛回家之開心速遞》飾演「大小姐」的林淑敏、曾四度奪得香港電影金像獎最佳女配角的金燕玲。有醫生指，乳癌初期大多無病徵，甚至可於一年時間內由初期演變至第4期。

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歌手朱俐靜參加當地選秀節目《超級偶像》第三屆，獲冠軍後出道加入樂壇。據台媒指，2020年她確診患乳癌後，翌年才公開並表示正接受治療，惟自去年10月就沒再現身公開場合。她接受台媒訪問時曾稱，家族沒相關病史，也不清楚為何會患癌。

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台灣醫生許書華在facebook稱，

台灣地區罹患乳癌的平均年齡又比西方國家年輕，而風險因子包含以下6項：



1、有乳癌家族史

2、未生育或在30歲後才生第一胎

3、沒有餵過母奶

4、初經早、停經晚

5、卵巢癌及子宮內膜癌病史

6、菸酒、肥胖等

她呼籲，40-44歲、二親等內罹患乳癌的女性，以及45-69歲的所有女性，每2年可做一次免費乳房攝影篩檢。

初期多無病徵

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況，不少女士即使發現乳房有硬物亦不加理會；當有症狀時，大多已發展到第3至4期。香港乳癌基金會創會人、乳房外科名譽顧問醫生張淑儀曾接受TOPick訪問，她表示有研究指，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

乳癌常見症狀

根據衞生署資料顯示，乳癌常見症狀如下：

乳房出現硬塊

乳房的大小或形狀有所改變

乳房或乳頭皮膚出現異樣

乳頭附近出疹、內陷或有分泌物

乳房或腋下出現持續的不適或疼痛

腋下有新增硬塊或皮膚變厚

臨床腫瘤科專科醫生李慧妍亦曾受訪，指出12個可能出現的乳房病變情形：

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她表示，乳癌病人如能在早期階段發現並接受治療，存活率甚高。然而常有病人因工作十分忙碌，未有留意身體變化。因此她提醒，如發現身體有異樣，觀察一、兩星期就要及早求醫，以免延誤病情。

乳癌成因

乳癌成因是甚麼？香港乳癌基金會創會人張淑儀醫生指，壓力大是引致乳癌的因素之一，疫情下不少人壓力大增，有可能增加患病或復發機會。根據癌症上資源中心的資料，女性罹患乳癌的風險因素大多與生活方式有關，包括：

缺乏體能活動

飲酒

更年期後肥胖

年齡增長

從未生育，較遲（30歲後）生育第一胎，或從未餵哺母乳

較早（12歲前）初經或較遲（55歲後）收經

曾患乳癌或卵巢癌

曾患良性乳房疾病或乳小葉原位癌

正接受荷爾蒙補充治療

正服用混合性避孕丸

易誘發乳癌食物+防癌食物

註冊中醫師何慧欣曾在其facebook專頁撰文，分享7種含有雌激素的食物，建議子宮肌瘤及乳腺增生患者應盡量少吃：

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另外，米施洛營養護康中心註冊營養師陳穎心（Harriet）曾接受TOPick訪問，介紹6類具預防乳癌功效的食物，可供參考：

1.黃豆類食物：例如豆腐、豆漿、豆乾、豆腐花

2.蘆荀

3.深海魚

4.有蒜素食物：例如蒜、蔥、洋蔥、大蒜、韮菜。

5.莓類：例如士多啤梨、藍莓、紅桑子、黑莓。

6.芹菜素：例如西芹、中式芹菜、菠菜；香料如芫荽、羅勒、薄荷、洋甘菊、迷迭香。

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責任編輯：羅嘉欣