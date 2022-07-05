  • 30°C
香港時間 : 2022705日 (週二) 13:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【提防騙案】騙徒冒稱訂購佛跳牆等大批貴價餐點　食店被騙數十萬元

社會 12:12 2022/07/05

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

騙徒冒稱訂購佛跳牆等大批貴價餐點，食店被騙數十萬元。（資料圖片）

接連出現代訂食物電話騙案。東區警區表示，近日接獲4宗電話騙案，騙徒向食店來電，訛稱需要訂購如「佛跳牆湯包」等大量食物，並要求食店向指定假供應商代為訂購昂貴食材。

騙徒為減低食店疑心，經銀行入票機將空頭或無效支票存入食店賬戶，進行假轉賬。食店只留意到「戶口賬面結餘」顯示增加金額，沒有發覺實際存款的「可用結餘」並無改變。因為食店便不虞有詐致電假供應商訂購食物，並經找換店將款項匯到假供應商提供的內地個人銀行賬戶，之後假供應商及騙徒亦失去蹤影，有受害店損失達數萬至數十萬元。

叙福樓（1978 ）集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，最近數星期於飲食業群組不斷聽聞類似手法。騙徒冒充不同公司，混熟後聲稱要訂購數十人餐點，更要食「佛跳牆」，並要求食店只可以向指定供應商訂購。他提醒業界，「大家真係要注意小心」。

警方呼籲，不要因為承接大額生意而掉以輕心，更不要輕易支付費用。當收到支票存款，應查看「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」和「戶口賬面結餘」增加而判斷存款為成功轉賬。如有學校、公司及顧客要求大量訂貨，應致電查證其商業登記。如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【天氣不穩】本周五起天色好轉　周六最高氣溫約32度
今日 11:50
【天氣不穩】本周五起天色好轉　周六最高氣溫約32度
【亞太餐飲結業】工會稱逾百名員工被拖欠薪金　連同代通知金及強積金涉款約500萬元
今日 11:52
【亞太餐飲結業】工會稱逾百名員工被拖欠薪金　連同代通知金及強積金涉款約500萬元
【搶劫案】上水28歲男子遇劫　失逾30萬現金和手錶
今日 09:01
【搶劫案】上水28歲男子遇劫　失逾30萬現金和手錶
【旺角火警】旺角砵蘭街賓館起火冒煙　1名男子及1名嬰孩不適
今日 11:08
【旺角火警】旺角砵蘭街賓館起火冒煙　1名男子及1名嬰孩不適

你可能感興趣

【天氣不穩】本周五起天色好轉　周六最高氣溫約32度
今日 11:50
【天氣不穩】本周五起天色好轉　周六最高氣溫約32度
【亞太餐飲結業】工會稱逾百名員工被拖欠薪金　連同代通知金及強積金涉款約500萬元
今日 11:52
【亞太餐飲結業】工會稱逾百名員工被拖欠薪金　連同代通知金及強積金涉款約500萬元
【搶劫案】上水28歲男子遇劫　失逾30萬現金和手錶
今日 09:01
【搶劫案】上水28歲男子遇劫　失逾30萬現金和手錶
罪案 東區 黃傑龍 行政

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
16:55 2022/07/04
【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
16:05 2022/07/01
【高糖陷阱】女士日飲一次含糖飲料患肝癌風險增78%　 莫樹錦：已戒飲含糖飲品多年
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
17:43 2022/07/04
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭