【提防騙案】騙徒冒稱訂購佛跳牆等大批貴價餐點　食店被騙數十萬元

▲ 騙徒冒稱訂購佛跳牆等大批貴價餐點，食店被騙數十萬元。（資料圖片）

接連出現代訂食物電話騙案。東區警區表示，近日接獲4宗電話騙案，騙徒向食店來電，訛稱需要訂購如「佛跳牆湯包」等大量食物，並要求食店向指定假供應商代為訂購昂貴食材。

騙徒為減低食店疑心，經銀行入票機將空頭或無效支票存入食店賬戶，進行假轉賬。食店只留意到「戶口賬面結餘」顯示增加金額，沒有發覺實際存款的「可用結餘」並無改變。因為食店便不虞有詐致電假供應商訂購食物，並經找換店將款項匯到假供應商提供的內地個人銀行賬戶，之後假供應商及騙徒亦失去蹤影，有受害店損失達數萬至數十萬元。

叙福樓（1978 ）集團主席兼行政總裁黃傑龍表示，最近數星期於飲食業群組不斷聽聞類似手法。騙徒冒充不同公司，混熟後聲稱要訂購數十人餐點，更要食「佛跳牆」，並要求食店只可以向指定供應商訂購。他提醒業界，「大家真係要注意小心」。

警方呼籲，不要因為承接大額生意而掉以輕心，更不要輕易支付費用。當收到支票存款，應查看「可用餘額」有否增加，切勿單憑「入數紙」和「戶口賬面結餘」增加而判斷存款為成功轉賬。如有學校、公司及顧客要求大量訂貨，應致電查證其商業登記。如有懷疑，應致電「防騙易18222」熱線查詢。

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記者：黃穎津