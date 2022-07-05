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【StarTalk】洪嘉豪曾陷創作迷失期　感謝張敬軒鼓勵支持

娛樂 12:32 2022/07/05

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洪嘉豪接受《StarTalk》主播許文軒訪問。

日前洪嘉豪作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，大談推出專輯《Learning Curve》感受。

嘉豪表示：「裏面有5首歌，曲詞編監唱同Mixing都係自己一腳踢，我覺得最困難係Mixing（讀Audio，乜唔係強項咩？） 我最初都以為係，但點知未夠強，發現自己有好多嘢唔夠人快，剪得唔夠精準。」

因此，他找人一起做Mixing：「所以Mixing一項上會出現另外一個人名，我搵咗個同學幫我執手尾，我唔想因為要所有Credit 係落我個名而令到件事得返50分，有啲嘢自己唔可以咁執着！」

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曾陷迷失期

2019年進入迷失期，嘉豪表示當年只推出了一首歌：「當時連做好隻歌，都冇機會出，收返起唔出，我諗咗好多嘢，亦試咗好多新嘢，有做過啲歐美快歌，同唔同嘅音樂人合作。」

不過他直言，當時成績不算理想：「坦白講，原來要令大眾認識我，要做一啲大眾容易接受嘅歌，所以就出現咗《逆時車站》、《主角光環》同《及時行樂》，呢啲歌同大家好近，有共鳴，所以成功！（但《逆時車站》係成張唱片唯一一首唔係自己作？) 不過係成績最好，我發現咗好耐！有時真係要認命，我啲創作未必係最合大家口味。」

嘉豪任軒仔個唱嘉賓。

感謝張敬軒支持

談及與張敬軒關係，嘉豪說：「軒仔就好似哥哥咁，佢好支持我，佢鼓勵我試下造音樂，試下唱歌，冇佢我真係開始唔到，佢送咗好多器材畀我，教我製作Demi，呢隻碟我創作嘅歌都係用佢啲器材造。」

而之前他便做了張敬軒紅館嘉賓：「冇諗過佢送返我喺佢澳門個唱綵排時幫佢試聲嗰支紅色咪，我真係反應唔嚟，受寵若驚，同埋嗰支唔係咪咁簡單，係一支棒，佢好似交咗支棒畀我，叫我要好好努力，依家好似有個重擔咁，唔可以丟佢架，呢份禮物真係好大壓力！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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