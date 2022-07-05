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【打擊罪行】涉充當「傀儡保險代理」處理佣金120萬元　二人洗黑錢被起訴

社會 12:18 2022/07/05

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廉署起訴二人「洗黑錢」涉充當「傀儡保險代理」處理佣金120萬元。（資料圖片）

廉政公署今日（5日）分案起訴兩名「傀儡保險代理」串謀清洗犯罪得益。二人涉嫌串謀他人向保險公司訛稱經手處理數張保單而獲發放佣金及獎金共逾120萬元，並將大部份款項轉帳予招攬他們參與相關勾當的人士。二人已獲廉署准予保釋，以待星期四(7日)在東區裁判法院答辯。

被告歐陽宇煥，44歲，及鄭梓昇，27歲，同為安達人壽保險有限公司(安達)前保險代理，各被控一項串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪名，違反《有組織及嚴重罪行條例》第25(1)條及《刑事罪行條例》第159A條。

案件發生於2019年5月至2020年8月期間，兩名被告同於2019年6月底加入安達成為保險代理。歐陽宇煥及鄭梓昇案發時各被列為三份及一份保單的經手代理人，因而分別獲安達發放佣金及獎金逾96萬元及逾27萬元。

歐陽宇煥涉嫌串謀他人，知道或有合理理由相信該筆逾96萬元的款項，全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理它。鄭梓昇則涉嫌串謀他人處理該筆逾27萬元的款項。

二人被指其實並非該四份保單的經手代理人。歐陽宇煥及鄭梓昇涉嫌在獲發以上佣金及獎金後，各保留了逾12.7萬元及逾2.7萬元作報酬，並將共逾100萬元轉帳予招攬他們參與相關勾當的人士。

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責任編輯：余思嵐

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