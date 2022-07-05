【倪匡逝世】周慧敏獲讚「天下第一」好新抱　Vivian感激老爺：有赤子之心

▲ 倪匡與新抱周慧敏曾互相讚揚彼此，倪匡更大讚Vivian「做媳婦天下第一」。

本港著名作家、電影編劇倪匡於3日在家中病逝，享年87歲。倪匡和太太李果珍育有一子倪震和一女倪穗，2009年倪震迎娶「玉女掌門人」周慧敏（Vivian）。倪匡生前曾大讚Vivian「做媳婦天下第一」，Vivian也接受過訪問讚老爺有赤子之心，關係非常密切。

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Vivian開演唱會獲倪匡捧場

Vivian多年來深得倪匡歡心，2006年，倪匡曾與倪震雙雙現身紅館欣賞Vivian演唱會，更送上擁抱。當日也是倪匡71歲生日，Vivian好識做即場獻花給未來老爺，並親吻其臉頰，難怪在Vivian未入門之前，倪匡已表明恨娶她做新抱︰

做媳婦天下第一，去哪裡找？

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讚老爺性格好 從不干預生活

Vivian和倪震經過離離合合後，2009年兩人終拉埋天窗，倪匡再被問到對Vivian的感覺，他大讚「當然是好啊」！而Vivian入門後一直生活低調，鮮有談及家庭事，惟一次Vivian接受內地傳媒訪問罕有提及老爺奶奶，讚揚他們性格好，給予足夠自由，讓大家相處沒有壓力。

大家都知道我公婆是很特別的老人家，不按常規、很有赤子之心，不會有太多要求或干預我們生活，我們很自由。大家見面都相敬如賓，可以做回自己，很舒服的相處，不用刻意很努力維繫關係。我們很輕鬆，完全不需要做什麼，他們性格太好了。

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她又羨慕老爺生活得很快樂，從他身上學會讚美、保持正能量。「我公公心目中，永遠保持一個讚美的態度，他對任何事情，都能找到讚美的角度，對人或事，所以他永遠都那人很好玩、那事很開心。我覺得他活得很快樂，認識他那麼久，從他身上學到這點，讓我變得正面。」

▲ Vivian曾分享為老爺慶生的照片，稱呼他做「爸爸」。（IG圖片）

至2020年，Vivian在社交平台上罕有分享自己為倪匡慶生的照片，更親密稱呼他做「爸爸」，之後都沒有再見到兩人合照。如今老爺仙遊，相信Vivian也非常痛心。

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責任編輯︰王明芳