【夫婦關係】Johnny Depp被前妻搞到雞毛鴨血 娶錯壞女人毀三代

▲ 娶咗好女人，旺三代；娶錯壞女人，毀三代。

俗語有云，男怕入錯行，女怕嫁錯郎，其實男人都怕娶錯老婆㗎。娶咗好女人，旺三代；娶錯壞女人，毀三代。近期最佳代表者非Johnny Depp莫屬，佢畀前妻Amber Heard搞到雞毛鴨血，前途幾乎一鋪清袋。

Bill Gates話︰搵到合適嘅人結婚先至係佢一生中最聰明嘅決定。

股神巴菲特話︰人生中最重要嘅投資係決定同邊個結婚，而唔係任何一筆股票投資。

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東漢班昭寫的《女誡》亦有提到，夫婦之道係人倫大節，有至深陰陽參配之理，通達於天地萬物。正所謂「信天地之弘義」，關係重大，影響極深遠。丈夫若無德行，則無法引領妻子；妻子如果不賢德，則無法侍奉丈夫。所以男子嘅教育固然重要，女子嘅倫理道德教育就更係必須。

睇返Johnny Depp前妻所講嘅每個大話，係倫理道德教育嘅最大反面教材，當佢謊言被揭穿時，完全面不改容，已去到最高境界。由4月11日開始，一連好幾日開庭受審時，透過媒體相片發現，Amber似乎有意模仿Johnny前一日嘅穿衣配搭，好多人懷疑Amber以心理戰術方式消耗Johnny以及其團隊，引起佢哋嘅煩躁，試圖激怒Johnny。

佢哋話呢個係社會心理學當中嘅「交換理論」（Social exchange theory），我之前真係無聽過呢種心理學。呢個理論話，當你一直睇到人有意無意咁模仿你嘅動作、穿搭或說話時，會出現莫名嘅煩躁感，尤其係當對方係你討厭嘅人。

嘩！呢位Amber Heard真係居心叵測，最毒婦人心！遇到咁高深嘅對象，都真係單身自保算。

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原文刊於《晴報》，原題為娶錯老婆非同小可