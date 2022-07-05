【美食速報】麗思卡爾頓酒店xQeelin「Bobo 仲夏饗味之旅」　人均$374嘆10款咸甜點+Qeelin禮物

▲ 香港麗思卡爾頓酒店xQeelin推出「Bobo 仲夏饗味之旅」下午茶。（圖片由酒店提供）

踏入炎炎夏日，香港麗思卡爾頓酒店和珠寶品牌Qeelin攜手呈獻「Bobo 仲夏饗味之旅」下午茶，當中Qeelin吉祥物——熊貓「Bobo」會融入糕點設計中，加入多種中式元素，BoBo系列還會展示在熊貓造型的 午茶層架上，大家可於2022年7月11日至9月18日期間，到Café 103品嚐下午茶。

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「Bobo 仲夏饗味之旅」下午茶先以迷你煙鴨胸配梅子果凍竹炭包開始，煙燻的鴨胸肉配以自家製梅子醬而成的果凍，入口帶有北京片皮鴨的感覺。子薑煙三文魚他他閃電泡芙配小紅莓慕絲醬，以子薑和三文魚他他作配搭，另外有新上任的埃及籍主廚 Mustafa設計港式風味的香脆芝麻球，靈感來自「煎堆」，以港式燒味叉燒入饌。

甜點則由餅房主廚李銘峰 Hugo Li及其團隊親自主理，包括紅豆椰子撻，熊貓威化外層包裹著椰子紅豆蓉，外脆内軟。而另一「打卡」甜點是白朱古力紅桑子慕絲蛋糕，熊貓朱古力坐在慕絲蛋糕之上，以白朱古力配上酸甜適中的紅桑子醬。

「Bobo 仲夏饗味之旅」下午茶售價為每位港幣$448， 兩位港幣為$748，另設加一服務費。

酒店指凡選購雙人「Bobo 仲夏饗味之旅」下午茶，即可獲贈 Qeelin禮品換領券一張。 食客可憑此卡於2022年10月31日或之前到香港任何一間Qeelin門店換領精美禮物一份。

▲ （圖片由酒店提供）

「Bobo 仲夏饗味之旅」下午茶

日期：2022年7月11日至9月18日

時間：下午3時15分至5時15分

價錢：

星期一至五：每位港幣448元；兩位港幣748元

星期六、日及公眾假期：每位港幣478元；兩位港幣798元

另設加一服務費。

地點：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

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責任編緝：蕭雅文