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【J2再出世】 張寶兒為「辣妹」挑戰韓式炒年糕　王虹茵爆方紹聰需要壯陽？

娛樂 12:58 2022/07/05

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J2逢周一晚播出的《呢鋪開乜︰開火》，由張寶兒（Bowie）、王虹茵（Sharlene）、 施焯日（Arthur）、林沚羿（Venus）及「星級大廚」楊尚友（Christian）擔任主持。

最新影片推介：Sica專訪

昨晚播出的《開火》第3集主題為「辣到飛天」，繼上兩集炮製出「極惡芝士脆邊大阪燒」及「巨型爆汁雙層芝士PIZZA批」後，Christian今次炮製出巨型的「邪惡水煮肉眼」，更動用了1kg爆多肥膏的巨型肉眼。

Christian話：「喺扒嘅世界，肉眼對我嚟講係最邪惡，因為脂肪最多。」炮製「邪惡水煮肉眼」其實不難，Christian的貼士是用繩綁住或以竹籤穿起肉眼以防散開。之後就是最邪惡部分，Christian喪倒成支油落煲浸熟肉眼，Sharlene見狀不禁大嗌：「好邪惡呀！」

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為配合「辣到飛天」主題，眾人還挑戰了辣到爆的韓式炒年糕、冬蔭功湯及大辣墨丸魚腐米線，原來Bowie、Sharlene、Venus都是「辣妹」，反觀Arthur食完辣後要狂灌牛奶解辣，認真水皮。

另外奶仔主持的《貧窮限制想像》，昨晚第三集找來王虹茵（Sharlene）做嘉賓。今集他們同大家介紹西藏玉器、沉香同寶石，二人去到一工廠大廈「品香」，想不到少少一塊木頭，動輒已值幾萬港元。在場的Kit Sir為他們介紹不同種類的香，包括沉香、檀香、龍涎香及麝香。為他們刨了幾片沉香點燃，他們形容為滿室芬芳。

Kit Sir話沉香聞之外，更可入藥治氣喘及壯陽。

Kit Sir話從中醫角度沉香不只可用來聞，還可以入藥治病，不單可以治氣喘同心口痛外，更有壯陽效果。一聽到「壯陽」二人都表現興奮，Sharlene細細聲同奶仔說︰「你噚晚同我講嘅問題有得搞嘞。」場面充滿搞笑成份。

撰文 : TOPick柴犬出動

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