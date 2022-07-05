【洗衫晾衫】幾耐洗一次衫最理想？　達人分享一個錯誤動作引細菌萬倍增長

洗衣服是每個家庭不可避免的家務之一，有時清潔得太頻繁怕衣服縮短壽命又怕浪費資源，但太久洗一次又怕有衛生問題，究竟應該多少天洗一次才最理想？家務達人陳安祺分享最佳洗衫時間，並稱一個錯誤動作引細菌萬倍增長。

台灣節目《媽媽好神之俗女家務事》會邀請不同專家探討大小家務事的正確觀念及做法，近日邀請家務達人陳安祺分享正確洗衣觀念。她表示如果單身獨居、工作不會流汗，為了節省時間能源或是考慮到衣物質地，一週洗衣一次亦不是大問題，但如果是喜歡運動的家庭或工作涉及體力勞動容易流汗，衣物置放3天已會成細菌溫床，因此最理想是在2天內清洗一次。

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對於有些人會因出汗過多選擇將衣物先浸泡再清洗，陳安琪認為可以根據衣物汙垢狀況選擇浸泡時間，但對於有些長輩會洗澡後浸泡衣服一整個晚上隔天再作清洗，她直言是「很可怕的事情」，因天氣炎熱加上溫水的環境，在衣服本來就有許多細菌的情況置放時間過長，她形容「它的細菌是成萬倍在成長」。因此她建議浸泡衣服最好是15到20分鐘，然後儘快清洗。

另她建議洗衣籃要放在乾燥的地方避免換洗衣服細菌滋生，她舉例有朋友將洗衣籃放在濕氣重的廁所，結果「放三天衣服就發霉了」。因此除非環境很通風，否則不應放在浴室，流汗衣物亦應儘早清洗。

有時白色T恤沾到醬油等污漬實在是心痛不已，有些人就可能會選擇手洗衣服，陳安琪表示手洗的作用是針對局部污漬，但洗衣機有必不可替的功能就是脫水，可以擰乾衣物水份，建議手洗後亦要用洗衣機再徹底清潔。

除了洗衣心得，多名美國醫生及流行病學家接受《Huffpost》訪問時，便針對衣服衛生的問題，提供參考做法。

病毒在衣物存活時間？

據美國疾控中心，新冠病毒在不同物件的表面上的存活時間都不同。公共衞生專家Carol Winner表示，衣物可攜帶飛沫，並隨著時間乾掉而減低病毒活性。但炎熱、潮濕的天氣則有機會影響病毒在物件表面的存活時間。

我們知道某些環境下，飛沫會乾掉，天然纖維會乾得更快。不過別忘記Tom Hanks在攝氏26度的澳洲也感染了。

據香港大學公共衞生學院研究，新冠病毒病毒量隨著時間因應不同物料下跌，當中在外科口罩表層存活期最長，研究人員於7日後仍在口罩表面檢出少量新冠病毒。至於衣服，病毒最長存活時間亦長達1日。

物料 病毒最長存活時間 外科口罩表層 7日 外科口罩內層 4日 塑膠 4日 鈔票 2日 衣物 1日

哪些衣物材質更易暗藏病毒？

家庭和急症科醫生Janette Nesheiwat博士指，polyester（聚酯纖維/滌倫）等布料對細菌的保留時間會比透氣的棉質布料更長，所以記得要好好清洗內衣、緊身褲等衣物。另外，有研究指冠狀病毒在紙板、鋼、銅和塑料上存活的時間較長。故此，專家提醒小心衣物上的鈕扣、拉鍊，要好好清潔。

用冷水/熱水洗衣服更佳？

Dr. Georgine Nanos表示，如洗衣機有熱水功能，用熱水洗衣服或讓洗好的衣物在烘衣機裏待久一點，都有助殺滅病毒。

如果可以的話，盡量用熱水，但別用滾水。如果用滾水洗衫，因為會破壞某些衣服的材質，也可能增加燙傷的風險。

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責任編輯：王明芳