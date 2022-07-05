【裕民坊重建】項目修訂規劃再招標　市建局料不遲於2031年完工

▲ 裕民坊地盤。 （陳靜儀攝）

市建局觀塘裕民坊商業重建項目原訂今年3月招標，惟疫情下私人發展商希望減少發展酒店和零售設施，市建局遂引入「浮動規劃參數」規劃，讓發展商能彈性調整商業、辦公室、酒店設施所佔樓面面積，招標日期擬押後至今年11月。市建局代表今日（5日）到區議會交代有關進度，原定2026年竣工的重建工程將要延誤，最新預計整個重建項目不遲於2031年完成。

立法會議員顏汶羽關注市建局自今年初引入「浮動規劃參數」，為何7月才公布延誤？市建局代表回應指，引入新規劃參數後，要向運輸署申請新的交通改道安排，市建局在5月30日才獲署方批准修改規劃，故最近才能交代詳情。

市建局擬在項目引入「浮動規劃參數」，容許發展商彈性分配商業、辦公室、酒店設施所佔樓面面積。

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舊方案下，發展商需建3.2萬平方米的酒店設施，新方案下，酒店可建可不建，未用樓面面積可分配至商業設施和辦公室設施，前者可建樓面面積介乎6.5萬平方米至9.4萬平方米；後者可建樓面面積介乎6.5萬平方米至12.7萬平方米。

改動發展參數規劃需時，市建局擬將7月向城規會提交總綱發展藍圖的修訂方案，料11月可開始招聘程序；料下年中裕民坊一帶開始封路。為追回工程進度，市建局將預先進行地質勘探等前期工作，以縮短6至9個月的工期。

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記者：陳梓蔚