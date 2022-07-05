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禮頓盼革新建造業　推動多元共融工作環境

特約 14:00 2022/07/05

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提到建造業，很多人第一時間會聯想起一班「職工真漢子」，日以繼夜在地盤揮汗如雨般工作，形成性別刻板印象。於香港扎根逾四十六年的禮頓亞洲（下稱禮頓）則希望一改建造業以男性主導的形象，營造一個多元共融的工作環境，從而啟發創意，提升團隊表現。

禮頓為國際建築公司，母公司CIMIC集團位於澳洲，團隊成員來自不同國家。多元共融為集團的核心價值，無論員工的性別、年齡、種族、文化背景、婚姻狀況或家庭崗位，公司均一視同仁，讓每位員工能夠在多元化、平等和互相尊重的工作環境中發揮所長。

積極營造家庭友善工作環境

隨着時代變遷，愈來愈多女性選擇投身建造業，禮頓一直不斷優化工作環境和政策配合員工的發展及需要。其中禮頓更為業界先驅，為員工提供高於法定要求的有薪產假及侍產假，配合彈性工作政策，讓員工能在追求事業的同時兼顧家庭。

吸引女性專才加入行業

禮頓亦成立了WOICE（Women in Construction and Engineering）的人際網路，加強員工之間的關懷及支持，提供更多培訓和進修機會，同時亦與不同的機構合作分享女性於行業的職業發展，吸引女性投身建造業。

WOICE涵蓋所有員工，加強員工之間的關懷及支持。

禮頓現時於香港的女性員工比例約為20%。公司致力透過招聘及晉升，於未來達成實習生及見習工程師的男女比例相等，以及將女性高管的比例提升至20%以上。

禮頓積極帶領業界推動多元共融工作環境，吸引更多女性投身建造業。

構建共融和多元化的工作環境，這些只是禮頓履行企業社會責任的一部分，未來將繼續從不同指標着手，達致可持續發展，為社會帶來更多裨益。

（特約）

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