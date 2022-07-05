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【超市大搜查】日本雜誌評測11款風扇　風力+耗電量+寧靜程度大比拼

14:02 2022/07/05

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熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

日本雜誌評測11款風扇。

夏日熱辣辣，當然要開風扇消暑。日本雜誌《家電批評》近日搜羅了市面11款風扇，進行了8項測試，比拼它們的風力、耗電量、寧靜程度等項目，整理出最推薦的風扇排名。

《家電批評》雜誌是次進行了8項測試：

出風均勻：將風速計放在扇葉直徑3倍的距離，從風速的強弱分析出風量以及出風的均勻程度。

最大風速：測量各款風扇最大的風速。

總風量：測量風扇運作期間吹出的風量。

寧靜程度：測量風扇在最大風速模式時發出的音量，噪音愈低評分愈高。

耗電量：利用儀器測試每款產品的耗電量，耗電量愈低，評分愈高。

風力：雜誌邀請了20名測試者，讓他們戴上眼罩，在他們身前放置風扇，並調到最大風量，測試者蒙著眼感受每款產品的風力。

清涼感：使用熱像儀監察測試者吹風扇前後的皮膚溫度。

使用感：評估風扇的按鈕說明是否清晰、容易操控等。對於一些附帶遙控器的風扇，會評估遙控器的設計是否容易理解、使用。另外，雜誌亦會就風扇高度、擺動角度和風量的調節，以及定時功能、安全等方面進行評測。

11款風扇完整排名如下：

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責任編輯：羅嘉欣

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