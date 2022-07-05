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【海上事故】內地工程船沉沒求救錄音曝光　船員：你是我們唯一的希望

社會 12:53 2022/07/05

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內地工程船沉沒船員求救錄音曝光。（政府飛行服務隊提供圖片）

颱風「暹芭」吹襲期間，在香港西南約160海里外，一艘內地工程船斷開兩截沉沒，船上30人棄船逃生，現僅4人獲救，發現12具疑似失蹤船員的遺體，尚有14人失蹤。（詳情即看：【下一頁】）據內媒報道，意外當日船員求救錄音曝光，「你現在努力一下過來，你是我們唯一的希望」。

內媒今日（5日）報道，該艘工程船「福景001」曾於上周六（2日）事故發生當日早上5時42分，向南海救助局救助船「南海救113」致電求援：

113你現在能過來嗎？努力一下......努力一下過來。那個......你是我們唯一的希望。

惟現場非常接近颱風暹巴風眼中心範圍，「福景001」在6時30分，再向中國海軍求援：

我們現在已經右傾了，現在右傾將近21度了，現在船正在進水。我們在（海上）風（電）場裏面。

但至11時20分，「福景001」的信號已從船舶自動識別系統中消失。

香港飛行服務隊早前出動定翼機及直升機，救起3名內地船員，現時仍有多名船員失蹤。昨日（4日）凌晨再有一名船員獲救，他情況穩定，令獲救人數增至4人。同日亦發現並打撈起12具疑似失蹤船員的遺體，相關部門正加緊核對身份。搜救行動仍在進行。

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記者：黃穎津

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