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【魚毛姐生日】余慕蓮85歲牛一精靈亮相　肺部纖維化留後遺症

娛樂 13:54 2022/07/05

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余慕蓮獲一班好友慶祝85歲生日。

資深藝人余慕蓮（魚毛）2020年8月被診斷肺纖維化，同年10月底接受治療，後驗出患罕有病症血液炎而入住伊利沙伯醫院ICU，情况更一度危殆。幸好吉人天相，至翌年4月魚毛終於能夠出院，7月更悉心打扮跟好友慶祝84歲生日，當時已見得狀況良好。

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【東張西望】余慕蓮病後現身與薛家燕飲茶慶中秋　精靈魚毛姐取笑安德尊緋聞

「戥她辛苦」

轉眼間已過一年，昨天（7月4日）是魚毛姐85歲生日，一班好友包括時裝設計師鄧達智（William）、龐愛蘭、資深傳媒人汪曼玲等，齊齊相聚為她賀壽。

資深傳媒人汪曼玲將飯聚合照放到社交平台上，相中見魚毛姐就算以淡妝亮相，精神狀況甚佳，對著鏡頭更表現精靈，笑容滿面。

不過，汪曼玲爆料指魚毛姐因肺部纖維化影響而留下後遺症，她留言謂：

對余毛來説，生日願望，沒有比許願有健康的體魄更重要了！
余毛執番條命出院，平時都好人好姐一個，但是肺部纖維化的她，一旦敏感咳嗽起來，咳嗽到面紅耳赤，好像喘不過氣來！
在旁邊也戥她辛苦呢！
大家都祝福余毛，盡快康復，開開心心。

魚毛姐的心願，除了立定平安紙將全副身家捐贈予慈善機構之外，還會推出由傳媒好友代筆的自傳。汪曼玲也留言預祝：「祝願她稍後出版的自傳，大獲成功。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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