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【野豬管理】今年已人道處理超過110隻野豬　漁護署倡禁餵區擴至全香港

社會 13:08 2022/07/05

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今年野豬傷人個案急增，漁護署向立法會提交文件，就加強管制野豬滋擾情況，建議將野生動物禁餵區擴展至全香港，並建議修例提高非法餵飼刑罰，最高可判罰10萬元及監禁1年。

今年首5個月發生19宗野豬傷人個案，近乎追平去年一整年的紀錄；自去年11月中至今年6月的7個多月內，漁護署已進行了超過50次行動，共人道處理了110多頭野豬。漁護署表示，現行法例下的禁餵區範圍相對較小，很多位於市區的野豬餵飼黑點並不包括在禁餵區的範圍內，考慮到餵飼者可能轉移活動地點和執法困難，建議禁餵區擴展至全港，並集中資源在受野豬滋擾最嚴重的地點，及鄰近範圍進行執法工作。

漁護署又建議提高非法餵飼刑罰，由最高可判罰1萬元大幅增加至10萬元，以及監禁1年，以增加阻嚇性。漁護署亦會在適當的情況，考慮就過輕的刑罰向法庭提出覆核。 漁護署又建議引入在禁餵區內，違例餵飼野生動物的定額罰款為5千元，以便即時向違例者發出定額罰款通知書。

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責任編輯：陳麗娜

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