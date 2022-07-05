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【免費搭電車】建造商會7.11辦免費乘車日　另派約3000個福袋

社會 13:10 2022/07/05

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本7月11日舉行「建造商會叮叮樂」電車免費乘車日。（香港建造商會提供圖片）

為慶祝香港特別行政區成立25周年，香港建造商會以「同心同創建新猷  同慶回歸廿五載」為題，舉辦一系列節慶活動，包括電車免費乘車日、慶典晚會、十八區派建造業魯班飯活動、本地一日遊、慶賀橫額及在香港建造商會大廈懸掛大型節慶花棚等。

其中，建造商會特別選定於魯班誕正日6月13日，即本7月11日舉行「建造商會叮叮樂」電車免費乘車日，市民屆時可以享受無限次免費乘搭叮叮，商會更會為免費乘車日舉行啟動禮。

另外，為秉承魯班先師精神，建造商會與建造業議會今年再度合辦「18區派建造業魯班飯」，會在本月全港18區派發1.2萬個魯班飯及3,000個福袋，向社會傳揚關愛互助的精神。

建造商會期望秉承香港特區「砥礪奮進廿五載  攜手再上新征程」的題旨，與全港市民同樂同賀歷史時刻，並同心合力構建明媚前程；在新冠疫情逐步緩和下，亦為社會各界加添歡樂和正能量。

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責任編輯：郭詩詩

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