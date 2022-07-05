【中華‧頌】林二汶連串負面新聞纏身　發千字文回應網民講心中信仰

▲ 歌手林二汶於IG發表千字文回應近日事件。

歌手林二汶日前推出新歌《中華‧頌》後開始被負面新聞纏身，先有忠實男歌迷以7千字控訴認為林二汶捨棄做音樂的初心及誤信「邪教」，後有YouTube頻道幕後人Yuki爆料指二汶在好拍檔盧凱彤（Ellen）離世一個月後疑借哀痛騙取肉體關係。

林二汶今午（5日）於IG發表帖文，回應近日的連串事件。

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【中華頌】林二汶發布新歌後首現身 開Live表心聲：多謝曾經愛我的人

千字帖文

林二汶於社交平台寫道：

首先,想跟玄武道場說聲對不起,讓師尊、師父與各位弟子被翻出來,受批判,師尊和師父被侮辱至 此,打擾到各位私人而且平靜的生活,也是因我而 起。

我想在這裡鄭重跟師尊、師父和各位同門說聲 對不起,你們沒有必要為我承受這些。多謝你們只 點頭說一聲「沒事」 ,不多問,默默支持,這種諒 解如家人。

謝謝你們,也再次為你們帶來這些不 便,衷心說聲對不起。 也很想跟我的爸爸,媽媽,哥哥說聲對不起。你們 沒有問我,沒有抱怨,只是默默在這裡。我知道你 們的心沒有不難過,尤其爸爸媽媽。

沒有一對父母 眼巴巴看著自己的子女被人如此侮辱而不心痛,沉 著氣,也傷了元氣,因為我而打擾你們的平安,是 我不孝。對不起。 謝謝各位關心我的朋友,擔心我誤信邪教,擔心我 誤入歧途,大家用各式各樣的方式找我或者找我身 邊的人捎來訊息,心領了。讓你們擔心,也對不 起。

▲ （IG圖片）

最後的信仰

她進一步談到其宗教信仰：

我們這二十多個道家弟子,各有因由在道場遇上,是自己的因與業,是與神慈悲的緣。人生啊,總有 些苦痛到心頭,講不出聲,哭不出來,不知道該 轉彎還是直走,不知道該停留還是前進,有時候可 以痛到忘記自己不過是個人。

我,是帶著一切痛和 一切亂走進道場的。 在認識師父之後,通過談話,師父了解了我以前犯 的一切過錯。他說:「什麼是名,什麼是利,什麼 是愛,什麼是情。我們在這情、愛、名、利中,誰 也會犯上錯誤。

年少輕狂,誰都會追嘗試逐這些四 色五音的東西。」當時的我,低頭語結。然後師父 說「我亦犯過跟你一樣的錯,這些心結一直解不 開,所以當時的我請教師尊。

師尊是這樣教誨我 的:『如果一個人沒有犯過錯,沒有經歷過,那, 他或她,怎麼樣去理解當事人的苦,當事人的痛, 他們的悲,他們的哀?只有經歷過了,

才能懂現在 他們的苦在那,痛在那,傷在那……一切感同身 受。這樣,你才有智慧去幫助她們,帶他們走出痛 苦的陰影,這也是入世修行的一種。』」

這段說 話,我一直放在心裡。說到這裡,我也想向那些在 我的荒唐歲月中,曾經因為我這個人,因為我的任性,我的固執,我的偏激而受過委屈的人,因此而 受傷的人,

誠懇說句「對不起,是我的錯。請你原 諒當時無知、輕狂、任性和執著的我。對不起,謝 謝你。 來到道場的各位同門,也有自己的苦,也明白各自 的因。人生遇上什麼,好過難過的,師尊會教導, 師父會開導。

多少次各人遇上困苦,師尊和師父用 福德和智慧為我們解困,生老病死人生高低起伏, 難關過了,在活生生的經歷和道家經典中,大家再 從中學習智慧,

漸漸成為更好的人,這是我們一直 在做的事,這些點滴也只有我們彼此知道。修心在 功,做善事才能有德。我們道場一直做善事,默默 的做,也不會宣傳,

也沒有募捐,拿出來的錢,全 是我們自己二十多個人辛苦賺來的錢,沒有其他。

對於其師傅被指愛名牌，以及對她所信宗教有一個「財」字，二汶指：

當大家不明白為什麼修道人可以擁有物質,你們也 沒有嘗試明白,一個可以幫助人化解厄困的修道人 其實要犧牲什麼。師父這幾年已經很少見外客了,

也不多應酬,因為他說要留下福報和功德幫助我們 這二十多個弟子,外面的也真的沒有時間處理了。 要做一個可以有福德助人的修道人,除了自己也會經歷塵世的苦,

「孤貧夭殘」四個字當中也必領一 字,師父選擇的是「殘」。師父的四肢皆斷過,這 是他選擇成為可以以福德助人的修道者必要的犧 牲,到現在,

師父的右手還是不能正常屈曲。讀過 道家經典知道道教歷史,也不如真正修道。修道是 體驗,「信、解、行、證」;修道是參與,不是旁 觀。

有法有道,最重要是有神明,我們的師尊是道 教神明,全名趙公明,在頭城、宜蘭、花蓮等等也 有廟宇,是正財神。財神管的是財,大家當然覺得 很了解很熟悉,

然而這個「財」是什麼?「財」不 單是錢,一切力量、能力、心力也是財。大概一首 歌曲,

不能說盡一位神明的整個神性吧?道教是中 國遠古流傳下來最久遠的宗教,經典甚多,修道修 法一切有記載,不了解,不相信,但也請不要 辱。 除了認清自己,師尊師父一直提醒和教導我的,是 初心。做音樂的初心是什麼?作為一個音樂人,把 持的價值觀是什麼?

音樂事業

她又談其音樂路：

從一開始喜歡音樂,選擇音樂這條路,我相信音樂 真的可以將人連起來,我到現在還是如此相信。做音樂的人,唱歌給所有人聽,所有人,就是包括所有人。

什麼地方也好,能唱歌,就唱給所有人聽,誰想聽,誰就可以聽,你不聽,覺得不對不好也沒有關係,作品做出來了,就可以跟所有遇上它的人 分享,我一直做音樂的態度也是這樣。

有時候我覺 得,要是我作為音樂人,一位導師,一位校長,我 也不相信音樂本該如此,那麼我該怎樣叫人相信音 樂? 在這半年多的網絡欺凌裡面,如槍林彈雨,張開眼 睛看到的就是刀光劍影。

然後二汶表示令她最心痛是網民講及盧凱彤（阿妹）：

最大的痛,也莫過於阿妹的部份。痛,不是因為我 也因此懷疑我們之間的感情,痛是因為,原來分別 心,可以這樣傷人。

我和她之間,我們才知道。那種失去是什麼,也只 有我才知道。因為就算你是誰,你也沒有辦法是 我,你沒有我們的時間,沒有我們的過程,

你不知 道那種愛是何種牽繫,也不知道我們之間對彼此是 何種尊重,我們不一樣,但我們從不對立。「我寧 願死的是你」「為什麼死的不是你?」我告訴你,當你這樣說,你不知道,那一刻失去她,我也覺得 緊隨其後也沒關係。大家也說我沒有哭,很擔心, 或者也有人覺得我很堅強,但你們不明白,這種痛 不是大哭一場的事。

這樣別離,眼淚太膚淺。不 過,我寧願你們不明白。

最後，她回應表示自己喜歡國樂而被批評：

今天我說喜歡中國文化,想在創作上嘗試國樂,我 卻被如此欺凌,那麼以後還有誰敢愛國?還有誰敢 表達自己喜歡中國文化?

提起愛國,我們也會極思 甚恐。愛一個地方,不是因為她好或不好,什麼地 方也有她的圓缺。我們是否至少可以不去否定嘗 試?做好自己,好的就繼續好,

不好的地方也會進 步。我不過是一個很小的角色,繼續努力做好我該 做的事,就是我能力範圍可以做到的最好了。做人 不固步自封繼續向前走,不就是這樣嗎?