【Netflix劇集】《SPY X FAMILY》破千萬銷量漫畫　封面經典座椅逐一數

▲ 《SPY X FAMILY》漫畫銷量高達1,000萬本銷量，現在動畫在Netflix播出，長期穩占十大位置。（網上圖片）

漫畫和傢俬拉不上任何關係，但偏偏有一本由日本漫畫家遠藤達哉繪畫的《SPY X FAMILY》漫畫銷量高達1,700萬冊，拍成動畫長期在Netflix排名十大之內。其單行本封面除了描繪每位劇中要角外，更配上經典椅子與一眾角色打成一片，叫新一代的漫畫迷欣賞漫畫之餘，亦了解作者的喜好和當代的經典傢俬。

▲ 《SPY X FAMILY》漫畫銷量高達1,000萬本銷量，現在動畫在Netflix播出，長期穩占十大位置。（網上圖片）

未談椅子先談《SPY X FAMILY》，這一套近日大熱的漫/動畫由遠藤達哉繪畫，自2019年3月連載，僅花8個月時間就突破100萬本銷量，到了2021年7月衝破1,000萬銷量關口，加上動畫在Netflix播出，銷量有增無減，而且更橫掃各大漫畫獎項，是近10年來當動畫未播出就已經有一大班支持者的漫畫。

作者遠藤達哉今天名成利就，在單行本上的封面上繪上當代最經典的椅子，當中包括有1926年的LC2 Armchair、1963年的Ball Chair和1929年的Barcelona Chair等，不同的椅子造型看似與漫畫內容沒有關係，但其實暗藏玄機，就好像擁有讀心術的安妮亞坐上顏色繽紛Marshmallow Sofa上，正好代表著跳脫的個性。

不過，究竟作者遠藤達哉是否一個百分百的傢俬狂迷？翻查所有資料似乎都未能夠找到答案。

▲ 《SPY X FAMILY》漫畫第3期的封面人物是安妮亞，她坐上Marshmallow Sofa。（網上圖片）

▲ 於1956年推出的Marshmallow Sofa。（$53,967/ideali home/圖片品牌提供）

Marshmallow Sofa

顏色繽紛的Marshmallow Sofa由美國設計師George Nelson於1956年設計，他被公認為是20世紀美國最重要的設計師之一。如像棉花糖的Marshmallow Sofa利用彩色軟墊將傳統的沙發轉化成3D的立體模樣，椅座和椅背得到精鋼金屬軸結構支撐，使它看起來像塊柔軟的鬆餅，帶有早期Por Art藝術風格。

▲ 《SPY X FAMILY》漫畫第1期的封面人物是洛伊德，他坐在LC2 Armchair上。（網上圖片）

▲ 於1828年推出的LC2 Armchair。（售價待定/網上圖片）

LC2 Armchair

LC2 Armchair可說是傢俬界別中經典中的經典，於1828年出自Le Corbusier的手筆，以今天來看絕對不是甚麼驚天的設計，但在當時古典傢俬大行其道時，設計師卻用上工業上才用的鋼管來製造傢俬，可說是非常破格的做法。

在LC2 Armchair單椅上，傳統隱藏在襯墊布料下的結構被大膽呈現出來，軟墊則做成分離式如像四方豆腐塊般讓人一目了然。在生產上，5塊坐墊因不與座椅結構結合，也符合大量生產、並適合於日後的清潔、保養及更換的概念，難怪經得時間考驗而一直生產至今。

▲ 《SPY X FAMILY》漫畫第8期的封面人物是東國特務弗朗基，他坐在Eames Lounge Chair＆Ottoman。（網上圖片）

▲ 於1956年推出的Eames Lounge Chair＆ Ottoman。（$67,965 / Herman Miller/圖片品牌提供）

Eames Lounge Chair & Ottoman

大家一定見過這一張由傢俬界巨匠夫婦Charles and Ray Eames設計的Eames Lounge Chair & Ottoman，這將椅子的精妙地方在於從美式傳統的Lounge Chair中改良成摩登設計，同時配合人體工學，做出最舒適的15度角度，方便放置在客廳供看電視和閱讀用途。

至於Ottoman擱腳凳，兩者如影隨形，設計師考量到許多人工作一天後，雙腳血液都集中在雙腿末端，儘管坐在沙發或椅子上，卻無法讓雙腳獲得適當的休息，Ottoman的出現就是要讓坐上椅子的人有個擱腳的地方，讓血液回復循環，從頭到腳都能獲得全面的休息。

▲ 《SPY X FAMILY》漫畫第6期的封面人物夜帷，她坐上Heart Cone Chair。（網上圖片）

▲ 於1958年代推出的Heart Cone Chair。（$32,900/vitra. at kapok/網上圖片）

Heart Cone Chair

Heart Cone Chair由丹麥設計師Verner Panton設計，他曾經說過人類太過習慣單一的色調，於是他喜歡姅上大膽的色調來刺激人類的想像力，最好的例子不就是心型的Heart Cone Chair嗎？這個設計在現在來看依然大膽，它不僅讓傢俬脫離原本歐洲一面倒四平八的風格，同時也為60年代的Pop Art藝術打響頭炮，是帶來非常深遠的影響。

產品查詢：Herman Miller（9729 1767）、ideali home（2528 2422）、vitra. at kapok（5596 4786）

記者：何偉雄