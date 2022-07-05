【星爸陪讀】考試周殺到陪兩女溫習常識科　林盛斌呻︰自己原來冇乜常識

▲ 林盛斌（Bob）陪兩個女兒溫習常識科。

踏入7月中小學陸續進行考試，除了小朋友要溫習，不少家長都要陪太子讀書。育有4子女的藝人林盛斌（Bob）也不例外，他日前分享陪兩個女兒溫習常識科，大嘆「發覺自己原來冇乜常識」，引來很多家長共鳴。

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陪讀2日嘆常識內容深

Bob與太太黃乙頤（Pearl）育有三女一子，包括大女林霏兒、二女林熹兒、三女林機兒及細仔林道申。身為4孩爸爸的Bob近日忙於陪女兒溫習，他周日（3日）於社交平台發帖文，表示︰

聽日佢哋考「常識」，同佢哋溫咗兩日書，發覺自己原來冇乜常識。啲嘢深到呢……

他上載了就讀小學的二女熹兒和三女機兒溫習的背影，二人看來非常專注，為了考試努力溫習，Bob應該感到安慰。

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帖文一出，很多家長都留言表示有共鳴，「常識科全名叫『常常唔識』科」、「而家小學啲常識好深，將歷史地理科學group埋一齊咁」、「我有時都被考起」、「多嘢記到我都驚」、「我又係同仔溫常識，就嚟爆血管」。有爸媽笑指，「其實呢個月好多父母重考小一至小六試」、「你要重讀4次，辛苦晒」、「陪太子溫習=自己重讀小學」。

想成為孩子的人生導師

Bob曾接受TOPick專訪表示，希望能成為孩子的「人生導師」，坦言身教很重要，而他甚少在子女面前「放負」，反而向他們灌輸正面思想。他指「溝通也很重要，飯枱上不會放著電話或者平板電腦，每天飯後大家會坐下來聊天，說說今日發生過甚麼事，遇到甚麼有趣的事」，他希望子女明白父母是他們最大後盾。

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他又提及14歲大女霏兒學會從容面對網民抨擊，遺傳了他樂觀的性格。當女兒受到挫敗時，Bob會從旁鼓勵，不過他認為最重要靠自己領悟。4孩爸爸感慨女兒不知不覺長大了，「若果她有著這份正能量，相信也會影響三個弟妹」。

Bob一家六口原租住一間位於九龍塘的4層樓高獨立屋，今年初他們搬到同區私隱度更高的豪宅。Bob為妻兒打造理想家居，只想一家人生活得更好，4個仔女有更好的成長環境。

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責任編輯︰王明芳