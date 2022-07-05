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【公務員加薪】劃一加薪2.5%惹不滿　公務員工會：傷害同事

社會 15:56 2022/07/05

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特首李家超上周正式就任，新一屆行政會議今日召開首次會議，據了解討論公務員薪酬的議程。（資料圖片）

特首李家超上周正式就任，新一屆行政會議今日召開首次會議，討論公務員薪酬的議程。公務員事務局局長楊何蓓茵其後見記者，指出行政長官及行政會議通過，高、中、低級公務員劃一加薪2.5%，追溯至今年4月1日。

公務員總會總幹事梁籌庭指，工會對政府的決定覺得好無奈，不少公務員很不滿意。他指出，早前薪酬調查有建議高、中、低級公務員薪趨淨指標為7.26%、4.55%及2.04%，工會一直期待政府最後在中間落墨，如4%都可接受，但今日的公布令人失望。

梁指，公務員已經凍薪兩年，「欠落都未還」，而疫情下公務員協助圍封、派物資等抗疫行動，付出相當大，因此現時決定「俾同事傷害。」

他指新一屆政府上任，原以為會是「新人士、新作風」，惟仍然是「又要馬兒跑，又要馬兒不吃草。」

勞聯立法會議員周小松及林振昇亦對2.5%加幅感遺憾，認為決定偏離機制，而公務員工資水平即使在凍薪兩年後再度加薪，加幅仍遠遠落後於通脹，大大影響僱員生活水平，盼最後決定能再作調整。

周小松認為今次加薪決定對公務員士氣有一定影響，公務員薪酬趨勢調查結果顯示，中級及低級公務員薪酬淨指標為4.55%和2.04%，過往有慣例跟隨較高者劃一作中、低級公務員的薪酬調整，但今次卻脫離指標，提出加薪2.5%，令人費解而且失望。

影響18萬公務員的薪酬趨勢調查5月出爐，高、中、低級公務員薪趨淨指標為7.26%、4.55%及2.04%，但上屆政府臨時抽起議程未有處理。時任特首林鄭月娥曾解釋，今年調查結果社會有爭議，尤其是高級公務員的調薪幅度，由即將離開的班子作決定，未必是最理想的做法。

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記者：袁澍

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