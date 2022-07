【MIRROR成員】設計師爆一個原因畫姜濤啤酒樽有難度　姜濤標誌酒樽大玩Grid風格

▲ 設計師Rex為1664啤酒畫姜濤啤酒樽,他自言有難度,原因關姜濤個樣事?

姜糖們近期很忙碌,因着姜濤這兩個月來和法國啤酒品牌1664推出聯乘限量版小麥白啤酒,其3款幾何圖形設計,糅合姜濤的標誌元素樽身,引來搶購。

而負責今次設計的本地著名藝術家Rex Koo (顧沛然),從事平面設計工作多年,創作系列無數,尤以大膽的格子(Grid)畫風圖案創作人物造型,風格另類獨特。

此3款姜濤啤酒樽已陸續登場,而是次聯乘為大家帶來的法式玩味驚喜亦是一浪接一浪。繼銅鑼灣地帶的姜濤大型廣告牌、專屬電車後,即日至7月17日還會在中環街市有一個「1664 X姜濤The Journey法式品味之旅」的活動。品牌希望大家可與姜濤打卡合照外,也可藉此了解Rex Koo為酒樽設計的靈感來源。

▲ 中環街市活動首度公開 Rex 的設計初稿及概念圖。(品牌提供)

樽身設計靈感

Rex說今次的設計過程順利,因為品牌給予的空間大,而且當中的元素又豐富夠具體。「因為品牌是藍、白、黃為主色調,以姜濤的樣子作標誌為大前提,再加每枝酒樽所反映的特色主題,包括『Day & Night日與夜』、『Romance浪漫』及『Playfully Elegance優雅玩味』,我只要依據這些元素便可進行構思。」他說。

▲ Rex自爆姜濤難畫,因為太靚仔。(本報資料圖片)

由於Rex擅長以格子(Grid)、幾何圖形等平面設計,再運用電腦繪圖做創作。所以今次的設計亦同樣大玩此元素,並且在活動展覽中首次公開多款設計初稿及概念圖,如第一款「Day & Night日與夜」中,把姜濤在白晝與晚上穿上相同設計但相反顏色的衣著,一面手握啤酒杯,一面則有檸檬作點綴,表現出「日與夜」的設計主題。

而「Romance浪漫」就是加了頂紳士帽給姜濤戴上,他認為這會是姜糖心中的浪漫象徵。最後的「Playfully Elegance優雅玩味」,他想出讓姜濤穿上優雅的裝束,加上鬍子裝飾及佻皮的單眼動作和一隻法國鬥牛犬,十足十的法式風情。「前兩個主題造型都是姜濤一人,心想不如加多一隻狗和他一起,豐富視覺之餘,也增添了可愛的互動感。」

▲ Rex 說今次的設計過程順利,因為品牌給予的空間大。(湯致遠攝)

格子畫風創作

Rex過去以格子創作過的不同人像以海外影星較多,如英國歌手大衞寶兒(David Bowie)。相對上比較少用來繪畫東方人。「因為東方人的面孔較難畫,輪廓沒有外國人的深,較難找到其重點特徵。自己較為滿意的是畫梅艷芳。」他解釋自己是聽梅艷芳的歌和看她的電影長大的一代,早陣子為了配合她的傳記片上映,特別畫了一套梅艷芳插畫,由於梅艷芳形象百變,實在有太多深入民心的造型。所以他用了「Gif」形式來製作了一段她不斷變造型的小動畫。

不說不知,原來姜濤是Rex首位用以上創作風格去設計的本地男藝人。

「姜濤都難畫㗎!因為太靚仔。但好彩他的笑容夠甜及髮型夠專一,只要勾勒到這些特徵便較易畫出初稿。」他說。

以《花樣年華》海報成名

自言是土生土長的70後,說兒時經常流連戲院,甚至有認真考慮過長大後要當一個戲院帶位員,因此他過往的許多作品都離不開電影,多以插畫形式重新塑造電影人物的造型。

其實行內知道Rex的成名之作,是《花樣年華》的那張經典海報。1999年他從英國修畢平面設計返港,以平面設計師的身份加入了夏永康創立的工作室(王家衛的御用劇照攝影師)。正是通過他,Rex得到了為《花樣年華》設計海報的機會。《花樣年華》為Rex帶來了一定的名氣,之後,他在商業設計的事業上穩步向前。只是從事業設計太久後,他感覺是時候需要突破。

於是由2005年起他決定成為自由創作人,把創作重心放在平面設計和插畫方面,並於2013年的夏天首次舉辦個人展覽「Simple People Exhibition」,更發布一系列以平面設計常用元素格子為基礎創作的人像畫,亦從這裏開始成為他現在最具代表性的個人創作風格之一。

毋忘兒時初心

不過,由於他擁有不甘於重複沉悶的性格,一直執意要出版一次個人漫畫集,跳出了他一直擅長的平面設計和插畫領域。於2020年出版個人漫畫集《城寨誌異》,並獨力包辦繪畫、故事、設計和後期製作,用了相當多的時間,但對他來說是別具意義的,因為可以和自己以往的作品不一樣。

上文提過他是電影迷,尤對港產片擁戴有加,所以亦在2015年自資出版以港產片為主題的繪本《Only You Can Take Me取西經》、2016年推出《當年相戀意中人之港產片回憶》、2017年完成港產片三部曲最終回:《七孔流血還七孔流血死還死》,笑言是莫忘對自己兒時想做戲院帶位員的初心。

記者:郭秀芳