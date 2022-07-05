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【公務員加薪】公務員事務局：劃一加薪2.5%　追溯至今年4月1日【不斷更新】

政治 14:05 2022/07/05

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公務員事務局局長楊何蓓茵。（陳永康攝）

新一屆政府今日（5日）召開首次行政會議，據了解涉及公務員薪酬議程，並通過公務員劃一加薪少於3%，公務員事務局局長楊何蓓茵下午會見傳媒交代詳情。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

【14:30】

被問及2.5%加薪幅度的計算方法，楊何蓓茵說，公務員薪酬調整一直考慮6大因素，從來沒有特定公式，2.5%的加薪幅度，並不是經過算數計算出來。

【14:25】

楊何蓓茵強調，薪酬趨勢淨指標只是其中一個考慮因素，本港過去亦曾出現實際加薪幅度與調查結果指標差異大的情況，相信公務員同事會理解今年的加薪幅度。她說，公務員與私營機構薪酬落差不大，仍存在競爭力，不擔心造成人才流失問題。

【14:15】

楊何蓓茵表示，薪酬趨勢調查只是其中一個考慮因素，當局須與其他因素取得平衡。她又說，現時公務員薪酬調整機制行之有效，具公信力，經得起時間及不同情況考驗。

【14:10】

楊何蓓茵指，今年為特別年份，本港2021年香港經濟復蘇，但2022年受第五波疫情影響，就業情況不理想，加上環球經濟情況不明朗，政府需小心、謹慎處理公務員薪酬調整。

【14:00】

楊何蓓茵表示，本屆政府一上任盡快處理公務員薪酬調整工作，行會今已向四大公務員團體等，提出公務員薪酬調整方案，特首會同行政會議同意高、中、低級公務員劃一加薪2.5%，生效日期追溯至2022年4月1日，考慮因素包括生活成本上升、本港經濟狀況、及政府財政情況等。政府明日將與職方及工會代表會面，聽取他們的回應。

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記者：陳葆琳

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