【食用安全】5款印尼即食麵被台灣驗出一級致癌物　專家：長期接觸環氧乙烷增患血癌風險

▲ 5款印尼即食麵被台灣食藥署驗出一級致癌物「環氧乙烷」。

即食麵方便又美味，深受不少人喜愛。然而，台灣衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）今日（5日）公布，5款由印尼公司「MIE SEDAAP」生產的即食麵，被檢驗出農藥「環氧乙烷」超標，超過4噸產品被退運或銷毀。

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綜合台灣媒體報道，食藥署公布5款即食麵全為印尼出口的MIE SEDAAP杯麵，分別為「酸辣風味麵」、「牛肉味湯麵」、「雞肉味湯麵」、「韓式辣雞味湯麵」以及「韓式辣味湯麵」。5款即食麵在配料、調味包等都驗出殘留殺菌劑「環氧乙烷（ethylene oxide）」，累計4噸產品遭退運或銷毀。

除害劑「環氧乙烷」已被歐盟禁止使用，台灣林口長庚腎臟科系毒物科主任顏宗海曾表示，環氧乙烷一般多用於設備清潔，而WHO定義環氧乙烷為一級致癌物，若長期接觸會導致血癌、乳癌發生。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕曾指出，目前僅有少數國家如美國、加拿大，有限度准許「環氧乙烷」使用在香料、芝麻，作為蒸熏殺菌用途。

而在本港，由於「環氧乙烷」已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心每逢發現有食品被驗出含「環氧乙烷」，都會指示涉事進口商、分銷商將受影響產品下架及停售，並展開回收，並呼籲市民如購入受影響產品，應停止食用。

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責任編輯：羅嘉欣