【周末好去處】韓國人氣插畫Mr.Donothing海港城展出　同場可選購限定精品

▲ 藍天白雲的維港景色，究竟大家想學Mr.Donothing悠閒地吃Pizza？攤在梳化曬太陽？還是打機呢？如果此時此刻無法實現，可以統統將這些買回家，望吓都好。（圖片：海港城提供）

習慣了繁忙的步伐，無所事事真的可以嗎？由韓國設計師曹熙載所打造的人氣插畫主角Mr.Donothing，現正在海港城。美術館舉行展覽。正如其名，Mr.Donothing就是Just Do Nothing，每天只想無所事事。打工仔日復日身處高壓的環境，看著Mr.Donothing經常耍廢的身影，就很想過著這種人生。

Mr.Donothing早於2014年已面世，歷年來深受歡迎，但為為設計師要要打造一個無頭髮、無嘴巴、無鼻子的白色公仔呢？

據曹熙載表示：「如果是一個平凡的卡通人物的話，動物擬人化或者直接畫人物就可以。不過我想創作一個大家都猜不到是甚麼的character。如果有頭髮或鼻子的話，就會看到疲憊的表情。Mr.Donothing和我一樣，是在人面前連話都不想講，說話都覺得麻煩，所以他沒有嘴巴。當然吃飯的時候，或者笑的時候，嘴巴就會出現了。」

這個沒有其他色彩、全白外形的Mr.Donothing，象徵生活奔波、失去動力和光芒的都市人。但白色亦是充滿無盡的可能，曹熙載透過Mr.Donothing快活地過著懶洋洋生活的畫作，鼓勵大家給生活塗上屬於自己的顏色。

▲ 走進海港城美術館看Mr.Donothing的展覽，可暫時放鬆自己，找到喘息的空間。（圖片：海港城提供）

努力才可甚麼都不做

但這個甚麼都不願做的Mr.Donothing，背後的靈魂人物卻很勤力，經常有新作面世，這是否自相矛盾呢？曹熙載說：「然而為了可以甚麼都不做，反而必須要努力才可以達成這個目標，所以為了讓大家可以繼續看到Mr.Donothing甚麼都不做的樣子，我惟有要更加努力才行。」

因此今次在海港城的展覽，曹熙載希望帶出這樣的信息：「我知道香港人像韓國人一樣都是勤力工作的人，希望大家在工作得辛苦﹑疲倦的時候，看看Mr.Donothing的樣子，可以得到一些共鳴、得到一些安慰，我就已經心滿意足了。」

展覽展出12幅Mr.Donothing歷年精選作品，而曹熙載特別為是次展覽全新創作1幅以維港夜景為主題的畫作。同時大家亦可選購一系列限定精品，包括Mr.Donothing的模型公仔、白陶擴香器、T恤、鴨舌帽、貼紙及海報等等。

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Covid-19的記錄

與其說Mr.Donothing的畫作鼓吹大家要無所事事，倒不如說近幾年曹熙載的作品，無心插柳記錄了新冠肺炎疫情下的日常。

只想無所事事Mr.Donothing香港展覽

日期：即日至8月11日

時間：11am-10pm

地點：海港城。美術館（尖沙咀海港城海洋中心二階207號舖）

記者：何小雲