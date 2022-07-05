【煽動刊物】涉發布《羊村》煽動刊物5言語治療師受審　控方指繪本灌輸分離主義

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香港言語治療師總工會5名成員涉串謀刊印及分發《羊村守衛者》等3本繪本，同被控1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。5名被告今（5日）於區域法院否認控罪，案件開審。控方開案陳詞指，涉案繪本的累積效應是影響讀者不做中國人和不持國家觀念，實際上向讀者灌輸分離主義、民族主義及背叛國家，導致喪失國家認同感，損害中國主權及領士完整及香港特别行政區的長遠穩定。

5名被告均為言語治療師，包括言語治療師總工會主席黎雯齡（25歲）、工會外務副主席楊逸意（27歲）、工會秘書伍巧怡（28歲）、工會司庫陳源森（25歲）及工會委員方梓皓（26歲），今否認1項串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物罪。

控方開案陳詞指，各被告利用言語治療師總工會發布3本具煽動意圖的繪本、即《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》，各被告在當選工會理事會後曾提及要敦促當權者回應五大訴求。

控方續指，黎亦曾提及他們或會被捕和清算，但只要一息尚存，亦會抗爭到底，可見工會是各被告推動其政治理念的平台。控方指，黎又在訪問中稱，在《羊村守衛者》中，羊群需作羊村守衛戰，可與反修例運動作關聯。

控方指，在各繪本中反映出內地是狼群，而香港則是受傷的羊群。在《羊村守衛者》的封面是一群羊在羊村外手牽手，阻止狼群入侵，顯示各被告公然漠視一國兩制。

控方續指，《羊村守衛者》除煽動反中情緒外，亦意指《逃犯條例》令香港居民反抗，呼籲港人武裝起來，亦蓄意指《逃犯條例》為打壓市民的工具。至於《羊村十二勇士》則講述「12港人」的故事，嚴重貶低對該12人的合理逮捕和檢控。控方指，《羊村守衛者》則旨在深化港人對內地人的仇恨或敵意，把他們描繪為自私、不文明及不衛生的民族。

控方指，上述繪本的累積效應是影響讀者不做中國人和不持國家觀念，實際上向讀者灌輸分離主義、民族主義及背叛國家，導致喪失國家認同感，損害中國主權及領士完整及香港特别行政區的長遠穩定。

控方指，被告各自分工，如楊、陳和方曾舉辦和參與親子讀書會，伍為工會銀行戶口的獲授權簽署人，黎則為繪本作公開宣傳及訪問等。

控罪指，5人於2020年6月4日至2021年7月22日期間（包括首尾兩日）在香港與黃凱晴及其他人串謀刊印、發布、分發、展示或複製煽動刊物，包括3本繪本，意圖引起憎恨香港特別行政區政府、對香港司法的憎恨、藐視，及煽惑他人使用暴力。

聆訊明(6日)續。

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記者：梁錦麟