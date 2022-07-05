【謀殺妻子】雙程證丈夫涉謀殺妻子案續　鄰居稱案發清晨聽到死者說粗言夾雜撞擊聲響

▲ (資料圖片)

清潔工與持雙程證丈夫疑曾因買餸事宜發生爭執，兩人繼而動武，清潔工疑遭丈夫用刀斬傷後，再被木椅擊打後死亡。涉案66歲雙程證男子否認謀殺罪，案件今（5日）於高等法院續審。死者鄰居供稱案發清晨曾聽到死者大聲說粗言，並夾雜巨大「咯咯」撞擊聲響，數分鐘後沒有聲響，繼而聽到關上木門，以及升降機開關門聲響。



被告肖春強（66歲），被控1項謀殺罪，控罪指他於2019年11月14日，在香港謀殺女子王鳳桂（55歲）。被告承認誤殺罪，但不為控方接納。

死者鄰居黎天欣供稱，她居於死者斜對面單位，她與死者只屬點頭之交，見面會打招呼，沒有任何交往。黎指，曾看見1名男子進出死者的單位，但不知道兩人關係。

黎供稱，案發日凌晨3時入睡，至清晨4至5時，黎稱被巨大罵人聲音及「咯咯」聲響吵醒，她稱聽到死者大聲說粗言，並夾雜「咯咯」撞擊或敲擊聲響，數分鐘後沒有任何聲音，不久便聽到木門關上及升降機開關門的聲響。

死者契媽郭五妹作供稱，她於2018年麻將耍樂時認識死者，她形容死者兩夫婦對她「好好」，兩夫婦會為小事「拗撬兩句」。

郭指案發前1天傍晚，曾致電死者提及送手信事宜，是兩人最後1次通電。郭指案發日早上曾透過微信與死者聯絡，惟死者一直未有回覆，由於死者早前已將住所鐵閘鎖匙給她，她遂登門查看。

郭供稱甫開鐵閘便看見1個血掌印在木門上，惟未能打開木門，最終通知房署人員及保安，而消防及警員亦到場，郭指並不獲准進入單位，其後獲消防員告知死者已死亡。

案發前一晚曾到死者住所打麻將的李愛梅供稱，當日下午死者致電相約晚上8時打麻將。李稱當晚4人到死者寓所打麻將，死者則在玩手機，其丈夫則看電視，其間沒有發生特別事，她們逗留至翌日凌晨1時便離開。

聆訊下午續。

記者：林育慧