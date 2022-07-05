【公院藥物】網傳公立醫院處方內地藥物　醫管局：特殊情況下採購不同地區藥物

▲ 醫管局回覆指，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物。

新冠肺炎疫情曾一度出現藥物短缺，而近日在社交平台網傳有市民投訴，指瑪麗醫院現時只向病人處方內地藥物「對乙醯氨基酚片」，而非以往的所處方的止痛藥物。醫管局發言人回覆指，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，如因疫情嚴峻導致個別藥物供應緊張，或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，以確保病人得到適切的藥物治療。

▲ （網上圖片）

有關貼文指出瑪麗醫院向病人處方包裝為簡體字的內地藥物「對乙醯氨基酚片」，而非以往處方的止痛藥物，直言「以後都唔會再開香港Panadol」。TOPick記者今日在疫情記者會上向醫管局查詢有關事件，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏原沒有回應事件，再度追問下則稱「無資料在手，要返去再了解一下」。

不過，醫院管理局發言人回覆TOPick指會按實際情況，包括藥物供應情況、物流運輸等，從市面上採購合符衞生署相關註冊和品質規定的藥劑製品，供轄下的公立醫院和診所使用；而藥物品質及安全是醫管局採購藥物的首要考慮。



發言人指，在特殊情況或當藥物出現未能預計的供應問題時，如因疫情嚴峻導致個別藥物供應緊張，醫管局或需要從不同地區進口採購合約以外的藥物，以確保病人得到適切的藥物治療。而局方在獲得政府有關部門許可後，方會引入有關藥物。藥劑部職員會因應實際情況提供所需訊息給前線員工及病人，確保用藥正確。

而根據衞生署藥物辦公室的網頁，「對乙醯氨基酚」(Paracetamol)及「亞士匹靈」(Aspirin) 常用於消炎止痛之藥物，形式包括藥丸、藥水和塞劑。其中，「對乙醯氨基酚」較少會引起胃部不適，但不宜長期及過量服用，否則容易損害肝臟，而服藥期間須停止飲酒。

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記者：郭詩詩