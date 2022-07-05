【文化之都】政府擬斥資25億元天水圍建文物修復資源中心　目標4年內落成

▲ 天水圍文物修復資源中心構思圖。(立法會文件)

政府在2018/19年財政預算案中預留200億元在未來10年逐步改善和增建文化設施，政府計劃在今年向立法會申請撥款，推展2項文化設施工程項目，包括在天水圍興建文物修復資源中心及於粉嶺建新界東文化中心。2個項目分別預算工程費用為25.05億元及47.1億元，目標在4年及5年半內完成。

根據康樂及文化事務署向立法會民政事務委員會提交的文件，政府在《2017年施政綱領》中公布計劃興建一所文物修復資源中心，選址天業路毗鄰天水圍社區健康中心的空地，而興建資源中心為為第一期工程 ，第二期工程將包括興建體育館、圖書館及公眾停車場 。第一期工程佔地約4,924平方米，中心設施包括專題展覽廳、演講廳、文物研習室、大型文物藏品觀賞廊、文物修復工作室及相關設施等 。

文件指，中心將成為全港除康文署現有博物館外，最大型的展覽及教育資源中心，讓公眾認識和欣賞文物；同時作為全港首個設有全天候環境監控系統的文物儲存及修復中心，為館藏提供理想和充足的貯存空間，讓文物管理及修復達國際級水平，以配合《十四五規劃》提出支持香港發展為中外文化藝術交流中心。工程預算費用約25.05億元，目標是在4年內完成，康文署計劃在諮詢工務小組委員會後向財委會申請撥款。

因應市民對文化表演設施的殷切需求，政府於2007年決定在粉嶺第11區，即鄰近粉嶺法院及北區政府合署興建一所跨區文化中心，暫名為新界東文化中心，工程預算費用約47.1億元，目標是約在5年半內完成。

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記者：蘇文軒