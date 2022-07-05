  • 29°C
香港時間 : 2022705日 (週二) 18:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學校個案】今錄321宗學校陽性個案　英華書院累計23人確診

社會 16:38 2022/07/05

分享：

分享：

熱門 DSE 消委會 超市大搜查 香港小姐 1萬消費券 靚太安樂窩 COLLAR 升中面試 特首選舉 小一派位

英華書院多名學生染疫。(譚以諾攝)

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏將會出席疫情記者會。

衞生署衞生防護中心公布，本港今日（5日）新增2,268宗個案，包括2,085宗本地個案及183宗輸入個案。

其中，今日有3間安老院舍及1間殘疾院舍現確診個案；而學校今日亦錄321宗陽性個案，涉及243間學校，共涉及258名學生及53名職員，包括60間幼稚園及幼兒中心、98間小學、82間中學及3間特殊學校。

(譚以諾攝)

張竹君指出，有多間學校個別班別現確診個案，其中位於長沙灣英華街1號的英華書院出現爆發，張竹君表示，該校近兩日累計23宗確診個案，除有多人確診的4個班別外，其餘7人涉及6個班別，正了解有關班別是否涉及其他活動。

有6間學校個別班別因出現感染個案需要停課：

  • 天主教慈幼會伍少梅中學5A班，3人染疫
  • 東華三院捷和鄭氏幼兒園N1班，2名學生染疫
  • 屯門官立小學6A班，3名學生染疫
  • 東莞工商總會張煌偉小學6D班，3名學生染疫
  • 香港教育工作者聯會黃楚標中學5B班，4名學生染疫
  • 英華書院，4C班3人染疫、3A班5人染疫、2E班5人染疫、2D班3人染疫，其他班級亦有人染疫

最新影片：【TOPick診症室】間質性肺病可致肺纖維化　醫生拆解兩類患者最新治療

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【打擊罪行】涉充當「傀儡保險代理」處理佣金120萬元　二人洗黑錢被起訴
今日 12:18
【打擊罪行】涉充當「傀儡保險代理」處理佣金120萬元　二人洗黑錢被起訴
【免費搭電車】建造商會7.11辦免費乘車日　另派約3000個福袋
今日 13:10
【免費搭電車】建造商會7.11辦免費乘車日　另派約3000個福袋
【煽動刊物】涉發布《羊村》煽動刊物5言語治療師受審　控方指繪本灌輸分離主義
今日 14:35
【煽動刊物】涉發布《羊村》煽動刊物5言語治療師受審　控方指繪本灌輸分離主義

你可能感興趣

【打擊罪行】涉充當「傀儡保險代理」處理佣金120萬元　二人洗黑錢被起訴
今日 12:18
【打擊罪行】涉充當「傀儡保險代理」處理佣金120萬元　二人洗黑錢被起訴
【免費搭電車】建造商會7.11辦免費乘車日　另派約3000個福袋
今日 13:10
【免費搭電車】建造商會7.11辦免費乘車日　另派約3000個福袋
【煽動刊物】涉發布《羊村》煽動刊物5言語治療師受審　控方指繪本灌輸分離主義
今日 14:35
【煽動刊物】涉發布《羊村》煽動刊物5言語治療師受審　控方指繪本灌輸分離主義
環境衞生 公立醫院 張竹君 疫情 衞生防護中心 衞生署 傳染病

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
16:55 2022/07/04
【國民初戀】Chantel姚焯菲父親入稟狀曝光　指控內容涉誹謗申禁制影片發布
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
17:43 2022/07/04
【食用安全】保溫杯簡單用水沖洗易長「生物膜」　消委會教清洗貼士殺菌除臭
【不離不棄】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧
16:50 2022/07/01
【不離不棄】嚴重智障兒天生小腦得一半不懂說話　母親放棄院舍宿位：不想他等人照顧