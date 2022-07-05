【學校個案】今錄321宗學校陽性個案　英華書院累計23人確診

▲ 英華書院多名學生染疫。(譚以諾攝)

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏將會出席疫情記者會。

衞生署衞生防護中心公布，本港今日（5日）新增2,268宗個案，包括2,085宗本地個案及183宗輸入個案。

其中，今日有3間安老院舍及1間殘疾院舍現確診個案；而學校今日亦錄321宗陽性個案，涉及243間學校，共涉及258名學生及53名職員，包括60間幼稚園及幼兒中心、98間小學、82間中學及3間特殊學校。

▲ (譚以諾攝)

張竹君指出，有多間學校個別班別現確診個案，其中位於長沙灣英華街1號的英華書院出現爆發，張竹君表示，該校近兩日累計23宗確診個案，除有多人確診的4個班別外，其餘7人涉及6個班別，正了解有關班別是否涉及其他活動。

有6間學校個別班別因出現感染個案需要停課：

天主教慈幼會伍少梅中學5A班，3人染疫

東華三院捷和鄭氏幼兒園N1班，2名學生染疫

屯門官立小學6A班，3名學生染疫

東莞工商總會張煌偉小學6D班，3名學生染疫

香港教育工作者聯會黃楚標中學5B班，4名學生染疫

英華書院，4C班3人染疫、3A班5人染疫、2E班5人染疫、2D班3人染疫，其他班級亦有人染疫

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記者：郭詩詩