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【新大樓】港大醫學院新大樓落成開幕　護理學院及中醫藥學院率先進駐

社會 16:09 2022/07/05

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港大醫學院沙宣道3號大樓舉行開幕儀式。（港大醫學院提供）

港大醫學院沙宣道3號新大樓今日（5日）舉行開幕儀式，出席嘉賓包括食物及衞生局前局長陳肇始、港大醫學院院長梁卓偉及港大校委會主席王沛詩等。港大醫學院指，沙宣道3號為學術大樓，樓高9層，面積超過1萬平方米。多用途大樓內除了有演講廳、課室、研習坊（Learning Commons）等教學設施外，還設有研究室、辦公室等。

院方稱最先進駐的是護理學院及中醫藥學院，用作培訓同學臨床技巧的教研中心亦已移遷此處。此外，中醫藥學院的全新專科臨床教研中心亦將於短期內投入服務。

食物及衞生局前局長陳肇始擔任護理學院教授，向港大校委會主席王沛詩女士介紹港大護理學院全新模擬教學暨虛擬實境培訓中心。（港大醫學院提供）

港大校委會主席王沛詩表示，需要更多醫療服務貢獻香港，強調港大醫學院繼續迎難而上，培育更多個充滿求知慾的腦袋、更多顆仁心、更多雙能幹的手，形容是持續對卓越成就的追求。

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實習記者：王小小

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大學 香港 陳肇始 香港大學 食物及衞生局

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