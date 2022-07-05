【新大樓】港大醫學院新大樓落成開幕 護理學院及中醫藥學院率先進駐
社會 16:09 2022/07/05
港大醫學院沙宣道3號新大樓今日（5日）舉行開幕儀式，出席嘉賓包括食物及衞生局前局長陳肇始、港大醫學院院長梁卓偉及港大校委會主席王沛詩等。港大醫學院指，沙宣道3號為學術大樓，樓高9層，面積超過1萬平方米。多用途大樓內除了有演講廳、課室、研習坊（Learning Commons）等教學設施外，還設有研究室、辦公室等。
院方稱最先進駐的是護理學院及中醫藥學院，用作培訓同學臨床技巧的教研中心亦已移遷此處。此外，中醫藥學院的全新專科臨床教研中心亦將於短期內投入服務。
港大校委會主席王沛詩表示，需要更多醫療服務貢獻香港，強調港大醫學院繼續迎難而上，培育更多個充滿求知慾的腦袋、更多顆仁心、更多雙能幹的手，形容是持續對卓越成就的追求。
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實習記者：王小小