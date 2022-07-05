【香港小姐2022】入圍名單出爐女版曾比特學歷最高　醫生+模特兒+學生+星二代齊選美

▲ 20位入圍港姐今天（5日）與傳媒見面。

2022香港小姐入圍的20位佳麗今日（7月5日）現身九龍香格里拉大酒店候選佳麗會見新聞界。電視廣播有限公司總經理（節目內容營運）曾志偉、助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲等高層亦有出席。

20位佳麗於今天抽取號碼，徐麟（Astrid）先拔頭籌抽得1號，現場有人為她拍手歡呼。

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20位港姐

今屆港姐20位入圍佳麗包括：1.徐麟、2.林曉彤、3.陳瑞菱、4.許子萱、5.陳婉怡、6.林泳怡、7.王子蝶、8.林鈺洧、9.陳銘鳳、10.何思懿、11.馮嘉敏、12.張可欣、13.邢慧敏、14.梁超怡、15.張光怡、16.敖嘉揚、17.張靜婷、18.何詩琪、19.楊溢、20.梁家琪。

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高學歷港姐

有「女版曾比特」之稱的徐麟（Astrid）為今屆最高學歷佳麗，現為港大公共管理博士生一年級，另有四位佳麗包括陳瑞菱（Reina）、陳婉怡（Chrissy）、王子蝶（Gabrielle）及馮嘉敏（Yohanna）為碩士畢業生。

許子萱於台上自我介紹時大晒學歷，稱剛收到牛津及劍橋大學MBA取錄通知。王子蝶現為中大碩士生，楊溢剛從美國UCLA畢業回港，同校畢業生包括張明偉。從事醫護工作的張光怡現職為一名醫生。

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紅館舉行決賽

今屆港姐平均年齡24.6歲，不足25歲，其中以張靜婷（Janice）、何詩琪（Maggie）、林卓錡（Denice）及邢慧敏（Sharon）年紀最大，皆為27歲。至於年紀最小是林泳怡（Wendy），今年只19歲。

張可欣的廣東話不夠流利，相信需要在廣東話下苦功。何詩琪比上次會見傳媒時淡定，但仍有少許腳震。

港姐準決賽將於9月4日進行，總決賽則於9月25日在紅館舉行。

記者：游艾維、陳曉柔