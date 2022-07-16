【72處強制檢測】日出康城緻藍天晶巒、黃埔花園綠榕苑　居食屋和民、麥當勞分店等

▲ 再有72處納強制檢測。（ 陳靜儀攝）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處72個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉日出康城緻藍天晶巒、黃埔花園綠榕苑，其他食肆包括居食屋和民、麥當勞、大家樂等分店

因應多宗陽性檢測個案，有70個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在大圍及將軍澳採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。

1. 將軍澳日出康城緻藍天晶巒

2. 九龍城啟晴邨賞晴樓

3. 大埔新達廣場 2 座

4. 北角雲景道 35 號海天峰 2座

5. 觀塘觀塘紀律部隊宿舍 2

6. 柴灣富欣花園 5 座

7. 沙田沙田第一城 9 座

8. 愉景灣康慧台康和閣

9. 紅磡黃埔花園綠榕苑 5 座

10. 大圍新翠邨新傑樓

11. 大圍美城苑逸城閣

12. 九龍城嘉匯 9 座

13. 旺角通菜街 224-226 號天

14. 將軍澳都會駅城中駅 7 座

15. 馬鞍山新港城 B 座

16. 元朗錦上華巒 A1 座

17. 柴灣富怡花園 2 座

18. 葵涌石籬(二)邨石偉樓

19. 馬鞍山海典灣 5 座

20. 粉嶺帝庭軒 5 座

21. 觀塘協和街 303 號協威園

22. 堅尼地城士美菲路 12R 號

23. 屯門兆畦苑兆富閣

24. 香港仔雅濤閣 1 座

25. 屯門田景邨田敦樓

26. 東涌裕東苑喜東閣

27. 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓

28. 東涌滿東邨滿順樓

29. 藍田康雅苑桃雅閣

30. 大埔逸雅苑逸榮閣

31. 柴灣茵翠街 9 號悅翠苑

32. 深水埗麗安邨麗正樓

33. 大角咀港灣豪庭 10 座

34. 秀茂坪秀茂坪邨秀安樓

35. 香港仔雅濤閣 2 座

36. 油塘油塘邨華塘樓

37. 大埔太和邨福和樓

38. 深水埗海達邨海榮樓

39. 屯門大興邨興盛樓

40. 大圍秦石邨石玉樓

41. 青衣長康邨康豐樓

42. 將軍澳新都城 1 期 4 座

43. 大角咀柏景灣 8 座

44. 深井碧堤半島 2 座

45. 堅尼地城士美菲路45號聯

46. 筲箕灣耀興道28號東盛苑

47. 天水圍天盛苑盛頤閣

48. 沙田水泉澳邨映泉樓

49. 沙田濱景花園 1 座

50. 將軍澳寶盈花園 3 座

51. 黃大仙龍翔道 110 號豪苑

52. 粉嶺景盛苑賢景閣

53. 馬鞍山福安花園 2 座

54. 何文田何文田山道 1 號何

55. 鰂魚涌康景花園 B 座

56. 北角寶馬山花園 12 座

57. 天水圍天悅邨悅華樓

58. 葵涌月海灣 2 座

59. 泰道／西貢大網仔路沙下村 9 號地下

60. 大家樂／鰂魚涌太古城中心 1 樓121-122 號鋪

61. 金記冰室／筲箕灣筲箕灣道 393 號形薈地下 G-01A 號鋪

62. 西貢餐室／西貢西貢大街 22A 號地下

63. 皇牌冰室／長沙灣元州街 162-188 號

64. MOS Café／天悅廣場地下 C-B5 號鋪

65. 居食屋和民／大角咀奧海城一期 1 樓106 號鋪

66. 名昇館／牛頭角定安街 120 號地下

67. 紅茶／大圍村南道 41-51 號泰安樓地下 D 鋪及閣樓

68. 和暉茶餐廳／大圍田心村 194 號地下

69. 奇興咖啡餅店／沙田偉華商場地下 3 號鋪

70. 麥當勞／紅磡海逸坊UG層30-32號

污水樣本檢測呈陽性的地點

1. 將軍澳健明邨健晴樓

2. 大圍美田邨美滿樓

詳細處所及指定檢測日子，即看：【下一頁】

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

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記者：伍瑋瑋