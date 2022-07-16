【72處強制檢測】日出康城緻藍天晶巒、黃埔花園綠榕苑 居食屋和民、麥當勞分店等
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處72個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測，涉日出康城緻藍天晶巒、黃埔花園綠榕苑，其他食肆包括居食屋和民、麥當勞、大家樂等分店
因應多宗陽性檢測個案，有70個指明地方被納入強制檢測公告。另外，因應在大圍及將軍澳採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。
1. 將軍澳日出康城緻藍天晶巒
2. 九龍城啟晴邨賞晴樓
3. 大埔新達廣場 2 座
4. 北角雲景道 35 號海天峰 2座
5. 觀塘觀塘紀律部隊宿舍 2
6. 柴灣富欣花園 5 座
7. 沙田沙田第一城 9 座
8. 愉景灣康慧台康和閣
9. 紅磡黃埔花園綠榕苑 5 座
10. 大圍新翠邨新傑樓
11. 大圍美城苑逸城閣
12. 九龍城嘉匯 9 座
13. 旺角通菜街 224-226 號天
14. 將軍澳都會駅城中駅 7 座
15. 馬鞍山新港城 B 座
16. 元朗錦上華巒 A1 座
17. 柴灣富怡花園 2 座
18. 葵涌石籬(二)邨石偉樓
19. 馬鞍山海典灣 5 座
20. 粉嶺帝庭軒 5 座
21. 觀塘協和街 303 號協威園
22. 堅尼地城士美菲路 12R 號
23. 屯門兆畦苑兆富閣
24. 香港仔雅濤閣 1 座
25. 屯門田景邨田敦樓
26. 東涌裕東苑喜東閣
27. 秀茂坪秀茂坪邨秀程樓
28. 東涌滿東邨滿順樓
29. 藍田康雅苑桃雅閣
30. 大埔逸雅苑逸榮閣
31. 柴灣茵翠街 9 號悅翠苑
32. 深水埗麗安邨麗正樓
33. 大角咀港灣豪庭 10 座
34. 秀茂坪秀茂坪邨秀安樓
35. 香港仔雅濤閣 2 座
36. 油塘油塘邨華塘樓
37. 大埔太和邨福和樓
38. 深水埗海達邨海榮樓
39. 屯門大興邨興盛樓
40. 大圍秦石邨石玉樓
41. 青衣長康邨康豐樓
42. 將軍澳新都城 1 期 4 座
43. 大角咀柏景灣 8 座
44. 深井碧堤半島 2 座
45. 堅尼地城士美菲路45號聯
46. 筲箕灣耀興道28號東盛苑
47. 天水圍天盛苑盛頤閣
48. 沙田水泉澳邨映泉樓
49. 沙田濱景花園 1 座
50. 將軍澳寶盈花園 3 座
51. 黃大仙龍翔道 110 號豪苑
52. 粉嶺景盛苑賢景閣
53. 馬鞍山福安花園 2 座
54. 何文田何文田山道 1 號何
55. 鰂魚涌康景花園 B 座
56. 北角寶馬山花園 12 座
57. 天水圍天悅邨悅華樓
58. 葵涌月海灣 2 座
59. 泰道／西貢大網仔路沙下村 9 號地下
60. 大家樂／鰂魚涌太古城中心 1 樓121-122 號鋪
61. 金記冰室／筲箕灣筲箕灣道 393 號形薈地下 G-01A 號鋪
62. 西貢餐室／西貢西貢大街 22A 號地下
63. 皇牌冰室／長沙灣元州街 162-188 號
64. MOS Café／天悅廣場地下 C-B5 號鋪
65. 居食屋和民／大角咀奧海城一期 1 樓106 號鋪
66. 名昇館／牛頭角定安街 120 號地下
67. 紅茶／大圍村南道 41-51 號泰安樓地下 D 鋪及閣樓
68. 和暉茶餐廳／大圍田心村 194 號地下
69. 奇興咖啡餅店／沙田偉華商場地下 3 號鋪
70. 麥當勞／紅磡海逸坊UG層30-32號
污水樣本檢測呈陽性的地點
1. 將軍澳健明邨健晴樓
2. 大圍美田邨美滿樓
詳細處所及指定檢測日子，即看：【下一頁】
政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。
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記者：伍瑋瑋