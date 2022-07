【美食速報】佔地逾37,000呎餐飲大廈FOCO登陸中環　無國界料理餐廳＋日式居酒屋

▲ 美食新地標FOCO登陸中環。(圖片由品牌提供)

美食新地標FOCO正式開幕!樓高25層佔地逾37,000呎的全新銀座式休閒餐飲大廈FOCO,正式座落於中環蘇豪區一帶,當中超過十間歐亞佳餚食府,包括無國界料理餐廳「Decree by T 令」及其姐妹店日式居酒屋「Decree Izakaya by T 令酒場」、壽司吧「Sushi Fujimoto」、美式曲奇店「Cookie DPT」和本地特色酒吧「Moonkok」、「CNY BAR」及「House of Noir」等。

餐廳介紹

Decree by T 令

▲ Decree by T 令——主理人Thomas。(圖片由品牌提供)

無國界料理餐廳「Decree by T 令」已發展2間分店,餐廳由曾任職五星級酒店法國餐廳主廚及於米芝蓮餐廳擔任管理及菜單設計工作的Thomas主理,店內糅合多國時令食材、煮法和創意,主打新派廚師發辦。

餐廳資訊:

菜式:多國菜/廚師發辦

地址:中環閣麟街46-48號 FOCO 22樓

電話:9822 7957

營業時間:星期一至日及公眾假期

中午12時至下午3時;下午6時至晚上10時

Decree Izakaya by T 令酒場

▲ Decree Izakaya by T 令酒場。(圖片由品牌提供)

日式居酒屋「Decree Izakaya by T 令酒場」為「Decree by T 令」的姊妹店,旨在將東京現代居酒屋酒食文化遷移到香港。店內裝潢摩登,採用紅色和深啡色木材作主要色系,酒場除提供過80款日式美食,串燒、燒海鮮、煮物、佐酒小食等外,還有日本直送的吞拿魚鮫製成吞拿魚鮫配柚子蒜蓉沙律。再配上多款特調雞尾酒及多國美酒,是一個與朋友談天說地、釋放工作壓力的好地方。

餐廳資訊:

菜式:日本菜/居酒屋

地址:中環閣麟街46-48號 FOCO 23樓

電話:9823 7331

營業時間:

星期一至四 中午12時至下午3時 下午5時30分至晚上11時 星期五至日及公眾假期 中午12時至晚上11時

Sushi Kamosu

▲ Sushi Kamosu。(圖片由品牌提供)

鮨醸中的「醸」本意經由匠心之創作令部份酒肴當中,將日本酒元素融入料理當中。

餐廳資訊:

菜式:日本菜/壽司

地址:中環閣麟街46-48號 FOCO 15樓

電話:27036 388

營業時間:

星期一至六: 中午12時至下午1時30分 下午1時45分至下午3時15分 晚上7時至晚上10時 星期日全日休息

Cookie DPT

▲ Cookie DPT。(圖片由品牌提供)

美式曲奇店Cookie DPT主打地道且外脆內軟自製美式曲奇,旨在於香港掀起曲奇熱潮。於新美食地標FOCO地下開設第一間實體店,獨家提供美式早餐菜單、咖啡及招牌曲奇、蛋糕、冬甩及肉桂捲等糕點。

餐廳資訊:

菜式:曲奇

地址:中環閣麟街46-48號 FOCO LG樓

營業時間:星期一至日,早上9時至晚上9時

Moonkok

▲ Moonkok 。(圖片由品牌提供)

Moonkok將傳統的中式場境糅合西方現代化的玩味風格,Grand Moonkok 為大家帶來復古風。從自家品牌的雞尾酒以至餐酒及精釀啤酒,還會提供特色風味的佐酒小食。

餐廳資訊:

菜式:特色小食/酒吧

地址:中環閣麟街46-48號 FOCO 1樓

電話:2383 8363

營業時間:

星期二至四: 下午3時至凌晨12時 星期五至六: 下午4時至凌晨2時 星期日: 下午3時至凌晨12時 星期一 全日休息

另外還有香港首間以音響為主題的酒吧「CNY Bar」,更將音樂融入菜單,讓大家「細味品嚐」多首經典著作,感受音樂氣息的餐飲體驗。以及位於25樓的酒吧「House of Noir 」提供多款雞尾酒,甜品及小食等等,還有不同商店會於FOCO陸續登場。

