【第五波疫情】今日新增2,268宗確診個案　本地感染佔2,085宗【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（陳國峰攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（5日）新增2,268宗確診個案，本地感染佔2,085宗，另有183宗輸入個案。183宗輸入個案中，106宗在機場揪出，61宗是檢疫酒店期間找出，另有16宗是檢疫後才找出；今日沒有新增死亡個案。

【16:36】

新增10宗BA.2.12.1個案，其中8宗為本地源頭不明個案，2宗與其他個案相關。

另有8宗BA.4或BA.5個案。其中1宗與為食火鍋相關，累計16個案；馬頭涌官立小學再增1宗個案；2宗為本地源頭不明個案；1宗住馬鞍山海濤居3座。

【16:33】

學校今共呈報321宗陽性個案，涉及243間學校，過去7日共106間學校呈報2宗或以上個案。另外有數間學校有停課安排，包括：

天主教慈幼會伍少梅中學

東華三院捷和鄭氏幼兒園

屯門官立小學

東莞工商總會張煌偉小學

香港教育工作者聯會黃楚標中學

英華書院

【16:32】

多7間院舍呈報陽性個案，涉及3間安老院舍及4間殘疾人士院舍，共3名院友及4名員工染疫。

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記者：TOPick 港聞組