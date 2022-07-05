【第五波疫情】今日新增2,268宗確診個案　本地感染佔2,085宗【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（陳國峰攝）

本港疫情回升，確診宗數持續破千。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏下午出席疫情記者會。

本港今日（5日）新增2,268宗確診個案，本地感染佔2,085宗，另有183宗輸入個案。183宗輸入個案中，106宗在機場揪出，61宗是檢疫酒店期間找出，另有16宗是檢疫後才找出；今日沒有新增死亡個案。

【16:45】

有記者問及在藥物供應情況穩定之下，公立醫院為何要處方內地生產的胃藥。惟當局未有回應。

【16:42】佛教醫院護養病房新增4宗個案

香港佛教醫院護養病房一名70歲男病人確診，同房3名員工亦先後確診，累計新增4宗個案，該病房已停收新症及探訪，並進行清潔。該名70歲男病人原於東華三院黃大仙醫院接受治療，但因該院病房進行工程，故早前轉往香港佛教醫院，他現已轉回東華三院黃大仙醫院留醫。

青山醫院法醫精神科男病房再多1人確診，群組累計5名病人及3名職員染疫。雅麗氏何妙齡那打素醫院膳食部有4人確診，病人膳食未有受影響。

【16:40】張竹君呼籲市民不要放鬆防疫

張竹君指，近期確診個案上升，比數星期前「翻咗一翻」。她又指見到變異病毒株，無論是BA.2.12.1還是BA.4或BA.5個案都有上升趨勢，雖比例較低，但外國經驗指BA.4或BA.5傳染性高，即使康復者亦有再感染機會。她呼籲市民不要放鬆，要堅持佩戴口罩及手部清潔，如有不適要盡快看醫生。

【16:36】新增10宗BA.2.12.1個案

新增10宗BA.2.12.1個案，其中8宗為本地源頭不明個案，2宗與其他個案相關。

另有8宗BA.4或BA.5個案。其中1宗與為食火鍋相關，累計16個案；馬頭涌官立小學再增1宗個案；2宗為本地源頭不明個案；1宗住馬鞍山海濤居3座。

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【16:33】學校今共呈報321宗陽性個案

學校今共呈報321宗陽性個案，涉及243間學校，268名學生及53名教職員，過去7日共106間學校呈報2宗或以上個案。另外有數間學校部分班別有停課安排，包括：

天主教慈幼會伍少梅中學

東華三院捷和鄭氏幼兒園

屯門官立小學

東莞工商總會張煌偉小學

香港教育工作者聯會黃楚標中學

英華書院

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【16:32】多7間院舍呈報陽性個案

多7間院舍呈報陽性個案，涉及3間安老院舍及4間殘疾人士院舍，共3名院友及4名員工染疫。

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記者：TOPick 港聞組